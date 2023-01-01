19.12.2019 Кирилл был на лекарственной поддержке, сейчас перерыв. В январе планируют контроль: МРТ, потом MIBG-сцинтиграфию в Москве. Чувствует себя хорошо, пока не ходит в сад (но хочет и планирует), сейчас активно лечит зубы: они пострадали за время лечения. У Кирилла останавливалось речевое развитие на период активного лечения - до недавнего времени говорил только отдельные слова. Сейчас уже разговаривает так же хорошо, как сверстники. Поначалу ревновал к сестренке Ксюше, сейчас привык. Мама передает огромное спасибо всем благотворителям!

06.05.2019 Сегодня Кирилл выписан домой, MIBG-терапия и аутотрансплантация позади. Пока длилось лечение, у мальчика родилась сестренка Ксюша. Настроение боевое, чувствует себя хорошо. Только очень хочется той еды, которую нельзя: Кирилл на строгой диете. В больнице часто менялось настроение, по словам врачей - от лекарств. Но это прошло.

22.03.2019 Мы закрываем сбор средств для Кирилла. За один день зрители Пятого канала собрали на лечение мальчика 9 622 480 рублей! Это намного превышает необходимую сумму, а это значит, что мы поможем и другим детям. Спасибо!

21.03.2019 Сегодня на Пятом канале про Кирилла вышел сюжет.

20.03.2019 У Кирилла нейробластома, мальчик лечится в Екатеринбурге, в Областной детской клинической больнице. Нейробластома часто предполагает интенсивное комбинированное лечение: химиотерапию, операцию, аутотрансплантацию костного мозга, а также MIBG-терапию. MIBG-терапия заключается в том, что за некоторое время до аутотрансплантации в организм вводится специальное вещество — метайодбензилгуанидин (радиофармпрепарат), сокращенно MIBG. Это вещество, меченное радиоактивным йодом, концентрируется в опухолевых очагах и облучает их изнутри. Эффективность такого «облучения» гораздо выше при таком виде опухоли, но долгое время MIBG-терапия была доступна только за рубежом. Уже несколько лет этот вид лечения стал проводиться и в России, но вот сам радиофармпрепарат ввозится из-за границы. Препарат для Кирилла обойдется в 900 000 рублей. В рамках проекта «Незарегистрированные лекарства» мы объявляем сбор средств для Кирилла.