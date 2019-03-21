Ход лечения
30.05.2019
Ваня в ремиссии, все хорошо, терапия стандартная.
14.05.2019
Ваня получает курс реиндукции, введение «Эрвиназы» перенес хорошо. Все планово.
12.04.2019
Мы закрываем сбор средств для Вани. Вся необходимая сумма собрана, спасибо!
Ваня находится в стационаре кратковременного лечения, продолжает терапию. Были некоторые инфекционные проблемы, но в целом все планово.
21.03.2019
С августа Ваня лечится в Центре детской гематологии им. Димы Рогачева от острого лимфобластного лейкоза. Сейчас мальчик в ремиссии, но его лечение еще продолжается. Только вот во время последнего блока у него появилась сильная аллергия на основной препарат химиотерапии. Для продолжения лечения Ваня нуждается в лекарстве «Эрвиназа» — это препарат, не зарегистрированный в России, который лучше переносится пациентами. Курс «Эрвиназы» для Вани обойдется в 1 800 000 рублей.
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