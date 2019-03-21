С августа Ваня лечится в Центре детской гематологии им. Димы Рогачева от острого лимфобластного лейкоза. Сейчас мальчик в ремиссии, но его лечение еще продолжается. Только вот во время последнего блока у него появилась сильная аллергия на основной препарат химиотерапии. Для продолжения лечения Ваня нуждается в лекарстве «Эрвиназа» — это препарат, не зарегистрированный в России, который лучше переносится пациентами. Курс «Эрвиназы» для Вани обойдется в 1 800 000 рублей.