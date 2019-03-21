Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь детям

Ваня Лыско

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородМосква
Возраст9 лет
Поделиться:

Ход лечения

30.05.2019

Ваня в ремиссии, все хорошо, терапия стандартная.

14.05.2019

Ваня получает курс реиндукции, введение «Эрвиназы» перенес хорошо. Все планово.

12.04.2019

Мы закрываем сбор средств для Вани. Вся необходимая сумма собрана, спасибо!

Ваня находится в стационаре кратковременного лечения, продолжает терапию. Были некоторые инфекционные проблемы, но в целом все планово.

21.03.2019

С августа Ваня лечится в Центре детской гематологии им. Димы Рогачева от острого лимфобластного лейкоза. Сейчас мальчик в ремиссии, но его лечение еще продолжается. Только вот во время последнего блока у него появилась сильная аллергия на основной препарат химиотерапии. Для продолжения лечения Ваня нуждается в лекарстве «Эрвиназа» — это препарат, не зарегистрированный в России, который лучше переносится пациентами. Курс «Эрвиназы» для Вани обойдется в 1 800 000 рублей.

Ваша помощь Ване

Все пожертвования

Статьи о Ване

28.03.2019

Ваня Лыско — крепкий орешек

У Вани острый лимфобластный лейкоз. Его спасет курс не зарегистрированного в России и очень дорогого препарата «Эрвиназа».

Все статьи

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari