31.01.2019 Лолу на месяц отпустили домой на поддерживающую терапию.

18.12.2019 Лола на амбулаторной квартире, соматически у нее все хорошо. Недостаточная функция трансплантата сохраняется, "Мабтеру" отменили, сейчас Лола еженедельно получает "Экулизумаб". Небольшая положительная динамика есть: переливания крови нужны реже.

08.11.2019 По-прежнему недостаточная функция трансплантата. Лола получает иммунотерапию.

25.10.2019 Из-за низких показателей крови Лола пока остается в отделении. Никак не удается поднять анализы. Для лечения необходим препарат "Мабтера".

20.09.2019 У Лолы 35-й день после трансплантации. Костный мозг пока функционирует не в полную силу. Инфекционных очагов нет, но все еще нужна антибактериальная терапия, в том числе "Колистин".

26.08.2019 Трансплантация от папы переведена 10 дней назад. Лола пока в аплазии, температурит. Нужен антибиотик "Колистин".

01.08.2019 Из-за возникших инфекционных осложнений трансплантацию отложили на следующую неделю.

03.07.2019 Лола в полной ремиссии, минимальная остаточная болезнь не обнаруживается. Планово готовится к трансплантации, предварительно в начале августа. Донором будет папа.

06.06.2019 Терапия продолжается. Для контроля ходя лечения Лоле будет проведен анализ на минимальную остаточную болезнь.

06.05.2019 Из-за инфекционных осложнений и проблем с желудком Лола получала низкодозную химиотерапию. Сейчас инфекционные проблемы позади, девочка восстанавливается.

03.04.2019 Мы закрываем сбор средств для Лолы. Вся необходимая сумма собрана, спасибо!

26.03.2019 За один день телезрители канала «ТВ Центр» собрали на лечение Лолы 1 324 442 рубля! Спасибо! Сбор средств на лечение девушки продолжается.

25.03.2019 Сегодня на канале «ТВ Центр» про Лолу вышел сюжет.

24.03.2019 У Лолы рецидив острого лимфобластного лейкоза. Впервые с этим диагнозом девочка приехала в Российскую детскую клиническую больницу в 2014 году. Сейчас все лечение Лолы начинается заново. В первую очередь это, конечно, химиотерапия. Для ее проведения Лоле нужен противоопухолевый препарат «Онкаспар», он обойдется в 1 720 000 рублей. В настоящий момент из-за смены хозяина и фармакологической формы (порошок вместо раствора) «Онкаспар» отсутствует на российском рынке и нуждается в повторной регистрации. В рамках проекта «Незарегистрированные лекарства» мы объявляем сбор средств для Лолы.