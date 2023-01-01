04.07.2019 13 июня Даше провели трансплантацию. Она очень быстро восстановилась, и уже вчера девочку выписали домой. Приедет в конце июля на контрольное обследование.

27.05.2019 Дарья продолжает получать лечение в НМИЦ онкологии. В ближайшие дни планировалась трансплантация костного мозга, но пока анализы после «химии» неважные, и планы сдвигаются на неопределенный срок.

29.03.2019 Мы закрываем сбор средств для Даши. За один день зрители Пятого канала собрали на лечение девушки 10 284 545 рублей! Это намного превышает необходимую сумму, а это значит, что мы поможем и другим детям. Спасибо!

28.03.2019 Сегодня на Пятом канале про Дашу вышел сюжет.

27.03.2019 У Даши рецидив лимфомы Ходжкина, девочка проходит лечение в Онкологическом центре им. Н.Н. Блохина. Стандартная терапия, использованная ранее, для Даши эффективной уже не будет. Сейчас Даша нуждается в современном противоопухолевом препарате «Адцетрис». Лекарство обойдется в 1 560 000 рублей. В рамках проекта «Противоопухолевая терапия» мы объявляем сбор средств для Даши.