03.08.2020 Умер Егор Розин. Через считанные дни после своего пятнадцатилетия.

Все последние недели мальчик провел в реанимации. Плохо было всё: прогрессия основного заболевания, инфекции, дыхательная недостаточность, другие осложнения. Стабилизировать состояние так и не удалось.

Врачи и благотворители два года боролись за Егора. Были испробованы все известные возможности. Но бывает, что современная медицина со всеми ее достижениями оказывается бессильной. С каждым годом такие случаи становятся реже, но совсем исключить их пока невозможно...

Светлая память мужественному мальчику. Сил родителям, сестре и брату.

25.06.2020 Температура нормальная, но состояние у Егора не самое лучшее — как из-за основного заболевания, так и из-за осложнений трансплантации. Получает антибактериальную терапию и лекарства для борьбы с реакцией «трансплантат против хозяина» (РТПХ).

17.06.2020 Мы закрываем сбор средств для Егора. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

16.06.2020 К сожалению, очаг в легком вызван лимфомой. Так что снова нужен «Адцетрис». Мы просим помочь с оплатой двух флаконов для мальчика, они обойдутся в 390 000 рублей.

26.05.2020 Егору вчера провели биопсию: есть очаг в легком, и надо понять, вызван ли он основным заболеванием или грибковым поражением. Мальчик получает противогрибковые препараты.

22.05.2020 Мы закрываем сбор средств для Егора. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

19.05.2020 Вчера поступила заявка на приобретение препарата «Джакави» для Егора. Лекарство также необходимо для лечения РТПХ кожи, течение которой остается по-прежнему тяжелой. Джакави для Егора обойдется в 108 150 рублей, мы вновь обращаемся к вам за помощью для мальчика.

15.05.2020 Мы закрываем сбор средств для Егора. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

12.05.2020 Егор продолжает иммуносупрессивную терапию, на ее фоне отмечена положительная динамика течения хронической РТПХ кожи. Егор вновь нуждается в поддержке благотворителей с оплатой препарата «Дупиксент», который поможет Егору и дальше бороться с РТПХ. Лекарство стоит 120 650 рублей.

20.03.2020 Более двух месяцев после трансплантации. Кишечные проблемы — с улучшением. Получает противоинфекционную, иммуносупрессивную терапию, а также препараты для стимуляции выработки лейкоцитов.

11.03.2020 Мы закрываем сбор средств для Егора. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

По РТПХ у Егора улучшение, состояние кожи тоже стало лучше. Но пока еще остаются боли в животе и нужна довольно интенсивная терапия.

03.03.2020 В январе Егору провели трансплантацию костного мозга. Сейчас у него ранний посттрансплантационный период, и проходит он весьма непросто. У мальчика острая РТПХ с поражением желудочно-кишечного тракта, инфекционные осложнения. Для решения проблем с вирусной инфекцией Егор нуждается в зарубежном препарате «Сидофовир». Лекарство обойдется в 349 000 рублей.

09.01.2020 Наконец удалось достичь полной ремиссии. Теперь предстоит трансплантация костного мозга.

28.11.2019 Егор пока выписан, получает «Эверолимус», затем приедет на контроль.

05.11.2019 Егору пришлось вновь сменить терапию. Он будет получать препарат «Эверолимус».

16.10.2019 У Егора появилось образование (скорее всего, инфекционное) в правом легком. Показана биопсия.

20.09.2019 Егор продолжает принимать «Опдиво», наблюдается положительная динамика. Состояние мальчика стабильное.

15.08.2019 У Егора восстановилось кроветворение, он переводится в стационар кратковременного лечения.

22.07.2019 Наиболее эффективным в случае Егора оказался именно препарат «Опдиво». Поэтому мальчик будет его получать либо до полной ремиссии, либо до прогрессирования болезни. Обследование по итогам терапии планируется в конце августа или начале сентября.

28.06.2019 У Егора улучшение: опухоль хоть и медленно, но сокращается. Поэтому терапия будет продолжена. Если удастся достичь хорошего ответа, планируется аллогенная трансплантация костного мозга.

11.06.2019 Мы закрываем сбор средств для Егора. Вся необходимая сумма для лечения мальчика была собрана благодаря благотворительному забегу юристов Legal Run-2019. Спасибо!

Состояние мальчика стабильное. Сейчас он получает лучевую терапию, переносит удовлетворительно. Учитывая сохранение тахикардии, подъемов АД запланирована консультация кардиолога. На фоне терапии с «Опдиво» отмечается видимое сокращение опухоли, уменьшение дыхательной недостаточности.

07.06.2019 Егору необходим очередной курс «Адцетриса» в сочетании с с иммунотерапией препаратом «Опдиво». Оба лекарства обойдутся в 667 000 рублей. В рамках проекта «Лекарства» мы объявляем сбор средств для Егора.

29.05.2019 Из проблем — лихорадка, отклонения в биохимии крови. По этому поводу мальчик получает терапию. Подтверждено назначение «Опдиво».

17.05.2019 К сожалению, «Адцетрис» Егору не помогает: опухоль продолжает расти. Поэтому врачи попробуют другой подход: высокодозную химиотреапию в сочетании с иммунотерапией препаратом «Опдиво».

29.04.2019 Мы закрываем сбор средств для Егора. Вся необходимая сумма собрана, спасибо!

Егор пока выписан после очередной плановой проверки.

29.03.2019 У Егора лимфома Ходжкина, с этого года мальчик — пациент Центра детской гематологии им. Димы Рогачева. У Егора рефрактерное течение болезни, устойчивое к препаратам стандартной терапии. В данной ситуации ему может помочь противоопухолевый препарат «Адцетрис», используемый в терапии как раз таких случаев. Курс препарата для мальчика обойдется в 780 000 рублей. В рамках проекта «Противоопухолевая терапия» мы объявляем сбор средств для Егора.