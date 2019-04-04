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Радион Пославский

Сбор завершен
ДиагнозЛимфома Беркитта
Городд. Грехово Кировской области
Возраст14 лет
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Ход лечения

30.09.2020

Радион выписан, все неплохо.

26.08.2019

Аутотрансплантация проведена 2 августа, трансплантат прижился, функционирует, Радион восстанавливается, с целью профилактики продолжает прием «Вориконазола».

25.07.2019

Мы закрываем сбор средств для Радиона. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Мальчик восстанавливается после блока высокодозной химиотерапии, после контрольного обследования будет переведен в трансплантационное отделение.

Весь ход лечения

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Статьи о Радионе

4.04.2019

Радион зарычит как настоящий лев

У Радиона лимфома Беркитта. Чтобы избежать осложнений после очередной химиотерапии, ему необходим противогрибковый препарат «Кансидас».

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