Ход лечения
30.09.2020
Радион выписан, все неплохо.
26.08.2019
Аутотрансплантация проведена 2 августа, трансплантат прижился, функционирует, Радион восстанавливается, с целью профилактики продолжает прием «Вориконазола».
25.07.2019
Мы закрываем сбор средств для Радиона. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
Мальчик восстанавливается после блока высокодозной химиотерапии, после контрольного обследования будет переведен в трансплантационное отделение.
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Радион зарычит как настоящий лев
У Радиона лимфома Беркитта. Чтобы избежать осложнений после очередной химиотерапии, ему необходим противогрибковый препарат «Кансидас».