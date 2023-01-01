03.02.2020 Неделю назад Вику наконец-то перевели из трансплантационного бокса в стационар кратковременного лечения. Она получает противомикробную терапию.

02.12.2019 В конце октября развился сепсис, но сейчас инфекционный процесс разрешился, достигнуто улучшение. Прошло больше месяца после трансплантации. Вика в стабильном состоянии, температура нормальная, но функция костного мозга пока недостаточна, периодически нужна стимуляция выработки гранулоцитов (лейкоцитов).

18.11.2019 После повторной трансплантации костный мозг пока функционирует слабо, но состояние стабильное. Нужна противовирусная терапия.

29.10.2019 Проведена еще одна трансплантация — от неродственного донора из Германии. Ждем приживления.

07.10.2019 У Вики цитомегаловирусная инфекция, сыпь (с улучшением). Переливания крови сейчас не нужны.

30.09.2019 Для профилактики грибковой инфекции Вике требуется препарат «Ноксафил».

24.09.2019 У Вики опять отторжение. Следующая трансплантация запланирована на конец октября. Девочка борется с цитомегаловирусной инфекцией.

18.08.2019 Из проблем — цитомегаловирусная инфекция. Сохраняется аплазия, но переливания крови не нужны. Получает лекарство «Неостим» для стимуляции выработки лейкоцитов.

31.07.2019 Донорский костный мозг функционирует недостаточно; возможно, речь идет о неприживлении. Пока Вика переведена в отделение иммунологии.

08.07.2019 Повторная трансплантация проведена неделю назад, все планово.

24.06.2019 Вике пришлось провести повторную трансплантацию. Сейчас идет подготовка, завтра введение донорских клеток.

28.05.2019 Вирусная инфекция пока продолжается, назначен препарат «Фоскавир». В остальном продолжается плановая терапия.

16.05.2019 Больше месяца после трансплантации от неродственного донора. Из проблем — цитомегаловирусная инфекция, начата терапия. Сегодня предстоит контроль функции донорского костного мозга.

09.04.2019 Мы закрываем сбор средств для Вики. Вчера на канале «ТВ Центр» про девочку вышел сюжет. За один день телезрители перечислили на ее лечение 2 488 333 рубля. Спасибо!

Вике проводится терапия кондиционирования перед трансплантацией, девочка переносит ее нормально.

07.04.2019 У Вики первичный иммунодефицит — тяжелая врожденная нейтропения. Это означает, что у нее в крови не хватает тех клеток, которые нужны для борьбы с бактериальными инфекциями. В декабре девочку направили в отделение иммунологии Центра им. Димы Рогачева. Лекарства в Викином случае не слишком эффективны, и сейчас для нее единственным эффективным методом лечения является трансплантация костного мозга. Для девочки нашли донора в Германии, и сейчас нужно оплатить его поиск и активацию. Она обойдется в 1 750 000 рублей. В рамках проекта «Поиск и активация донора костного мозга» мы объявляем сбор средств для Вики.