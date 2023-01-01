06.05.2019 Девочка успешно закончила курс основной химиотерапии, сегодня начала поддерживающую терапию, будет приезжать в РДКБ каждые 6 недель. Завтра Милана с мамой едут домой.

12.04.2019 Мы закрываем сбор средств для Миланы. За один день зрители Пятого канала собрали на лечение девочки 9 921 848 рублей! Это намного превышает необходимую сумму, а это значит, что мы поможем и другим детям. Спасибо!

11.04.2019 Сегодня на Пятом канале про Милану вышел сюжет.

10.04.2019 Милана приехала в Москву на лечение в сентябре 2018 года с диагнозом апластическая анемия. Врачи Российской детcкой клинической больницы провели дообследование и установили точный диагноз: острый лимфобластный лейкоз. Было начато стандартное для таких случаев лечение. Однако у Миланы началась жизнеугрожающая аллергическая реакция на химиопрепарат «Аспарагиназа». Лечиться им стало невозможно, но и прерывать лечение нельзя. Единственное решение ― использовать аналог препарата, который не вызывает аллергию. Он называется «Эрвиназа» и, к сожалению, не зарегистрирован в России. Стоимость четырех упаковок ― 1 125 000 рублей. В рамках проекта «Незарегистрированные лекарства» мы объявляем сбор средств для Миланы.