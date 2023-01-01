06.01.2021 Мы закрываем сбор средств для Ярослава. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо! Ярослав прошел лучевое лечение, выписан.

31.12.2020 Спустя полтора года опухоль у Ярослава все-таки продолжила расти, поэтому мальчику нужна лучевая терапия, которую проведут в Центре нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. Стоимость лечения 395 000 рублей.

06.05.2019 Ярослав прошел все назначенные ему сеансы лечения, перенес их нормально. Теперь ему предстоит наблюдение онколога по месту жительства. Диагноз у мальчика серьезный, но врачи очень рассчитывают, что радиохирургическое лечение даст возможность контролировать рост опухоли.

22.04.2019 Мы закрываем сбор средств для Ярослава. Вся необходимая сумма собрана, спасибо!

Первый этап радиохирургического лечения позади, запланировано еще два.

15.04.2019 У Ярослава рецидив анапластической эпендимомы червя мозжечка и четвертого желудочка. В первый раз мальчик перенес операцию, несколько блоков химиотерапии и лучевую терапию. На этот раз, учитывая расположение и размер опухоли, Ярославу операция не показана. Врачи рекомендовали провести радиохирургию на аппарате «Гамма-нож». Но этот вид лечения не входит в квоту, для Ярослава он обойдется в 230 000 рублей. В рамках проекта «Адресная помощь» мы объявляем сбор средств для Ярослава.