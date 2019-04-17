06.09.2020 Вчера вечером не стало Ани Евдокимовой.
Последние полтора месяца девочка провела в реанимации. А перед этим, в мае-июне, еще месяц. Трансплантация спасла Аню от очень агрессивного лейкоза, но потом на фоне сниженного иммунитета развились многочисленные инфекции, с которыми не справлялись ни лекарства, ни донорские гранулоциты. Аня получала более десятка самых современных и эффективных препаратов, иногда ей становилось лучше, вновь возникала надежда. Но все улучшения сменялись очередными ухудшениями. И вчера все закончилось.
Аня болела почти пять лет: лейкоз, восстановление, рецидив... Но жизнь никогда не сводится только к болезни. У Ани были и свои радости: общение, рисование, оригами. Она очень любила свой дом и мечтала туда вернуться, чтобы вновь быть среди близких.
Светлая память. Сил родителям и брату.
25.08.2020 Аня все еще в тяжелом состоянии. Она получает очень много лекарств для борьбы с инфекциями (которая идет с переменным успехом); кроме того, у нее осложнения на сердечно-сосудистую систему.
28.07.2020 У Ани по-прежнему тяжелое состояние, но сейчас относительно стабильное. Нужна очень серьезная противоинфекционная терапия: антибиотики и противогрибковые препараты.
10.07.2020 В декабре Аня вернулась в больницу с осложнениями. Уже пройдено несколько этапов терапии, но сейчас состояние девочки ухудшилось и ей срочно требуются переливания донорских гранулоцитов.
20.07.2019 Все хорошо, после трансплантации Аня в ремиссии, без признаков реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ) и инфекционных осложнений. Выписывается для продолжения терапии по месту жительства.
21.06.2019 Состояние Ани стабильное, температура нормальная. Продолжает терапию по поводу цитомегаловирусной инфекции.
25.05.2019 Мы закрываем сбор средств для Ани. Вся необходимая сумма собрана, спасибо!
Прошел почти месяц после трансплантации. Тромбоциты пока снижены, но остальное неплохо: девочка не лихорадит, признаков РТПХ нет. Продолжена плановая терапия. 17.04.2019 У Ани рецидив острого лимфобластного лейкоза, в первый раз она лечилась в Краснодаре, а в Москву, в Центр детской гематологии им. Димы Рогачева, девочка приехала на трансплантацию костного мозга. Никто из родственников Ани донором быть не может, поэтому донора начали искать (и уже нашли) в международном регистре — он из Польши. Сейчас необходимо оплатить процедуру его поиска и активации, она обойдется в 1 700 000 рублей. В рамках проекта «Трансплантация костного мозга» мы объявляем сбор средств для Ани.
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Надежда и слезы Ани Евдокимовой
Надежда, что все скоро будет хорошо, слезы, что дома остались самые близкие. И, конечно, вера в то, что пересадка вернет все на свои места.