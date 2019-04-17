06.09.2020 Вчера вечером не стало Ани Евдокимовой.

Последние полтора месяца девочка провела в реанимации. А перед этим, в мае-июне, еще месяц. Трансплантация спасла Аню от очень агрессивного лейкоза, но потом на фоне сниженного иммунитета развились многочисленные инфекции, с которыми не справлялись ни лекарства, ни донорские гранулоциты. Аня получала более десятка самых современных и эффективных препаратов, иногда ей становилось лучше, вновь возникала надежда. Но все улучшения сменялись очередными ухудшениями. И вчера все закончилось.

Аня болела почти пять лет: лейкоз, восстановление, рецидив... Но жизнь никогда не сводится только к болезни. У Ани были и свои радости: общение, рисование, оригами. Она очень любила свой дом и мечтала туда вернуться, чтобы вновь быть среди близких.

Светлая память. Сил родителям и брату.

25.08.2020 Аня все еще в тяжелом состоянии. Она получает очень много лекарств для борьбы с инфекциями (которая идет с переменным успехом); кроме того, у нее осложнения на сердечно-сосудистую систему.

28.07.2020 У Ани по-прежнему тяжелое состояние, но сейчас относительно стабильное. Нужна очень серьезная противоинфекционная терапия: антибиотики и противогрибковые препараты.

10.07.2020 В декабре Аня вернулась в больницу с осложнениями. Уже пройдено несколько этапов терапии, но сейчас состояние девочки ухудшилось и ей срочно требуются переливания донорских гранулоцитов.