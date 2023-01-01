12.12.2019 По результатам контрольной сцинтиграфии в августе у Вовы сохраняются два метастаза, но не увеличиваются. Следующая сцинтиграфия будет проведена в феврале, и тогда будет определена дальнейшая тактика лечения. Сейчас Вова дома, чувствует себя хорошо, проведено 6 курсов «Роаккутана», сейчас перерыв на 3 месяца, в феврале начинается 7-й курс. За время дома Вова не болел, чувствовал себя хорошо, ездил к бабушке и гулял с мамой на улице. В садик пока не ходит.

21.06.2019 Вова выписан.

18.06.2019 Мальчик восстановился. Планируется выписка. Фонд обеспечит Вову на первое время после выписки препаратом «Роаккутан» для поддерживающей терапии.

20.05.2019 Идет борьба с инфекционными осложнениями. Вова получает много антибиотиков и интенсивную противогрибковую терапию.

07.05.2019 Вова прошел MIBG-терапию, а вчера у него была аутотрансплантация. Получает терапию для профилактики инфекций.

22.04.2019 Мы закрываем сбор средств для Вовы. За один день зрители канала НТВ перечислили на его лечение 6 391 360 рублей! Собранная сумма превышает необходимую, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям.

21.04.2019 Сегодня на канале НТВ про мальчика вышел сюжет.

20.04.2019 У Вовы нейробластома, мальчик лечится в Центре детской гематологии им. Димы Рогачева. Нейробластома часто предполагает интенсивное комбинированное лечение: химиотерапию, операцию, аутотрансплантацию костного мозга, а также MIBG-терапию. MIBG-терапия заключается в том, что за некоторое время до аутотрансплантации в организм вводится специальное вещество — метайодбензилгуанидин (радиофармпрепарат), сокращенно MIBG. Это вещество, меченное радиоактивным йодом, концентрируется в опухолевых очагах и облучает их изнутри. Эффективность такого «облучения» высока при этом виде опухоли, но долгое время MIBG-терапия была доступна только за рубежом. Уже несколько лет этот вид лечения стал проводиться и в России, но вот сам радиофармпрепарат ввозится из-за границы. Препарат для Вовы обойдется в 900 000 рублей. В рамках проекта «Незарегистрированные лекарства» мы объявляем сбор средств для Вовы.