12.02.2022 Мы получили весть о смерти Вани Афанасенко.

Ване было без малого восемь лет. А когда он впервые заболел лейкозом - полтора года. Лейкоз оказался очень злой и упорный. Было два рецидива, клеточная терапия, трансплантация. И хотелось надеяться, что наиболее интенсивное лечение все же окажется успешным. Врачи смогли продлить Ване жизнь. Но спасти мальчика все же не удалось.

Ваня был старшим ребенком в семье. Он почти не знал нормальной жизни здорового ребенка. Но любил то же самое, что любят здоровые дети: игры, машинки, общение. Мы очень хотели, чтобы он выкарабкался....

Светлая память. Сил близким.

29.01.2021 Ваня выписан.

20.08.2020 Было решено провести Ване CAR T-клеточную терапию. Клетки введены в начале июля. Сейчас мальчик в стабильном состоянии.

03.10.2019 Все неплохо, хотя пока сохраняется сниженный иммунитет. Инфекционные проблемы разрешились, принято решение о выписке Вани — пока на три недели, до следующего контроля.

28.08.2019 Больше месяца после трансплантации. Обнаружена цитомегаловирусная инфекция, начата терапия. В остальном все планово, Ваня восстанавливается, переведен в стационар кратковременного лечения.

31.07.2019 Сегодня шестые сутки после трансплантации от неродственного донора. Пока, конечно, Ваня в аплазии (со всеми рисками этого состояния), но в целом ситуация стабильная.

10.07.2019 В попытке достичь ремиссии Ваня продолжает химиотерапию в рамках протокола Total XIII. По инфекциям — улучшение.

28.06.2019 В начале июня были вновь обнаружены опухолевые клетки в костном мозге и спинномозговой жидкости. Поэтому сейчас проводить трансплантацию бессмысленно. Ваню будут пытаться лечить с использованием другой программы химиотерапии. Она уже начата, но через полторы недели пришлось сократить ее из-за инфекционных осложнений.

29.05.2019 Ване собирались провести трансплантацию несколько дней назад, но, по последней информации, дата перенесена.

07.05.2019 Мы закрываем сбор средств для Вани. За один день зрители канала «ТВ Центр» перечислили на его лечение 1 859 011 рублей. Спасибо!

06.05.2019 Сегодня на канале «ТВ Центр» про Ваню вышел сюжет.

05.05.2019 Ваня заболел в 2015 году. Температура, слабость, носовые кровотечения. Почти сразу мальчика госпитализировали в местную больницу, поставили диагноз и начали лечение. Но в декабре 2017 болезнь вернулась. Врачи отправили результаты анализов на пересмотр в Центр детской гематологии им. Дмитрия Рогачёва, а еще через пару месяцев Ваня и сам оказался в Центре. Почти сразу стало понятно, что без трансплантации костного мозга не обойтись. Однако сначала к ТКМ необходимо было подготовиться. Сейчас мальчик готов к пересадке, кроме того, найден неродственный донор из Германии, осталось оплатить его поиск и активацию. Это процедура стоит 1 700 000 рублей. В рамках проекта «Трансплантация костного мозга» мы объявляем сбор средств для Вани.