04.06.2019 Артем справился с основными проблемами, трансплантат функционирует, в целом все удовлетворительно, сегодня Артема выписали домой. Только нужно еще долго принимать «Вифенд», чтобы справиться с грибковой инфекцией и легких.

15.05.2019 Мы закрываем сбор средств для Артема. Вся необходимая сумма собрана, спасибо!

06.05.2019 Месяц назад Артем перенес пересадку костного мозга. Трансплантат прижился, но у мальчика начались достаточно сильные осложнения. Сейчас он и еще несколько пациентов отделения Российской детской клинической больницы нуждается в интенсивной противогрибковой и антибактериальной терапии. Необходимые препараты — «Микамин» и «Завицефта» — стоят 406 000 рублей. В рамках проекта «Сопроводительная терапия» мы объявляем сбор средств для Артема и других ребят.