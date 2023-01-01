23.09.2019 Егор получил уже 15 введений «Эрвиназы» из 26. Аллергической реакции не отмечалось. Состояние стабильное.

12.08.2019 Егор получает «Эрвиназу», все хорошо, аллергии нет. Мама бесконечно благодарна всем, кто помог мальчику. Обещала после окончания терапии обязательно приехать с Егором в фонд. Мальчик неплохо себя чувствует, только аппетит неважный.

15.07.2019 «Эрвиназа» наконец-то доставлена в больницу, и Егор будет ее получать. Самочувствие у мальчика хорошее.

24.06.2019 Егор перенес третий этап терапии консолидации, все хорошо, выписан в стабильном состоянии, будет потихоньку получать «Эрвиназу».

05.06.2019 Егор чувствует себя хорошо, сейчас на дневном стационаре, раз в полтора месяца ложится в круглосуточный. Со дня на день ждут поступления «Эрвиназы" ― как только лекарство будет доставлено, его сразу введут мальчику.

10.05.2019 Мы закрываем сбор средств для Егора. За один день зрители Пятого канала собрали на лечение мальчика 6 375 892 рубля! Это намного превышает необходимую сумму, а это значит, что мы поможем и другим детям. Спасибо!

09.05.2019 Сегодня на Пятом канале про Егора вышел сюжет.

08.05.2019 В ноябре 2018 у Егора обнаружили острый лимфобластный лейкоз. В больнице по месту жительства было начато стандартное для таких случаев лечение. Однако у Егора началась жизнеугрожающая аллергическая реакция на химиопрепарат «Аспарагиназа». Лечиться им стало невозможно, но и прерывать лечение нельзя. Единственное решение ― использовать аналог препарата, который не вызывает аллергию. Он называется «Эрвиназа» и, к сожалению, не зарегистрирован в России. Стоимость нескольких курсов ― 1 500 000 рублей. В рамках проекта «Незарегистрированные лекарства» мы объявляем сбор средств для Егора.