25.12.2019 Арсений выписан.

24.10.2019 Арсений проходит четвертую реиндукцию в рамках поддерживающей терапии. Все нормально.

10.07.2019 В целом все нормально, проходит третья реиндукция.

01.07.2019 Арсений сегодня поступил в отделение стационара кратковременного лечения для продолжения терапии и наблюдения. Скоро предстоит контрольное обследование.

28.05.2019 У Арсения стала отмечаться аллергия и на «Эрвиназу», но пока продолжается плановая терапия. Через некоторое время предстоит контрольное обследование.

13.05.2019 Мы закрываем сбор средств для Арсения. За один день зрители канала НТВ собрали на лечение мальчика 3 056 254 рубля! Это превышает необходимую сумму, а это значит, что мы поможем и другим детям. Спасибо!

12.05.2019 Сегодня на канале НТВ про Арсения вышел сюжет.

11.05.2019 В декабре 2018 Арсений попал в Центр детской гематологии им. Дмитрия Рогачева с диагнозом «острый лимфобластный лейкоз». Было начато стандартное для таких случаев лечение и вскоре врачи зафиксировали ремиссию. Лечение нужно продолжать, однако появились неожиданные трудности: у Арсения началась аллергия на средство «Аспарагиназа», которое входит в протокол лечения. Для продолжения терапии необходимо использовать аналог препарата: он называется «Эрвиназа» и, к сожалению, не зарегистрирован в России. Стоимость нескольких курсов ― 2 812 000 рублей. В рамках проекта «Незарегистрированные лекарства» мы объявляем сбор средств для Арсения.