08.04.2021
Вчера Ангелина умерла в Елизаветинском детском хосписе. Последние дни были тяжелыми, Геля была без сознания.
Геля болела с полугодовалого возраста. Врачи перепробовали все варианты лечения, и удалось подарить Геле два с лишним года жизни. Это и много, и очень мало.
Светлая память. Сил и утешения родителям.
03.02.2021
К нашему огромному сожалению, несмотря на самое интенсивное лечение, у Гели опять рецидив. Девочка выписана на паллиативную терапию.
27.01.2021
Геле лучше, она переведена из реанимации обратно в трансплантационное отделение.
02.12.2020
Больше месяца назад Геля оказалась в реанимации с тяжелыми инфекционными осложнениями. Стало получше, но пока еще девочка остается в реанимации.
14.10.2020
Позади CAR T-клеточная терапия и трансплантация. Результаты анализа костного мозга неплохие, но есть инфекционные и другие осложнения. Лечение продолжается.
28.09.2020
Мы закрываем сбор средств для Ангелины. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
18.09.2020
Увы, в начале июня врачи обнаружили рецидив. Ангелина снова в больнице. И снова многоступенчатое лечение, которое в итоге приведет к трансплантации костного мозга. Терапия сложная, доктора опасаются осложнений, поэтому девочке нужно сразу два антибактериальных препарата: «Тигацил» и «Завицефта». Их стоимость 229 000 рублей.
19.03.2020
Геля прошла клеточную терапию в связи с угрозой рецидива. Снова выписана домой.
23.10.2019
Полностью удалось справиться с грозным осложнением — синдромом Лайелла. Геля была переведена в стационар кратковременного лечения и затем выписана.
06.08.2019
Состояние Ангелины на 27 день после трансплантации стабильное, видимых инфекционных очагов и признаков реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ) нет. Геля переведена в стационар кратковременного лечения.
01.07.2019
Курс «Блинцито» завершен, Геля в ремиссии. По инфекциям — улучшение. Планируется трансплантация костного мозга.
21.05.2019
Мы закрываем сбор средств для Ангелины, вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
Геля продолжает плановое лечение по протоколу.
13.05.2019
В начале года Ангелина заболела, в больнице Курска ей поставили диагноз: острый лимфобластный лейкоз. Сейчас девочка лечится в Центре гематологии им. Дмитрия Рогачёва. Чтобы терапия была максимально эффективной, Ангелине необходим современный противоопухолевый препарат «Блинцито» (действующее вещество — блинатумомаб). Несколько упаковок лекарства стоят 323 000 рублей. В рамках проекта «Адресная помощь» мы объявляем сбор средств для Ангелины.