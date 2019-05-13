Вчера Ангелина умерла в Елизаветинском детском хосписе. Последние дни были тяжелыми, Геля была без сознания.

Геля болела с полугодовалого возраста. Врачи перепробовали все варианты лечения, и удалось подарить Геле два с лишним года жизни. Это и много, и очень мало.

Светлая память. Сил и утешения родителям.