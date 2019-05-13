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Ангелина Соболева

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городг. Курск
Дата смерти7.04.2021
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08.04.2021

Вчера Ангелина умерла в Елизаветинском детском хосписе. Последние дни были тяжелыми, Геля была без сознания.
Геля болела с полугодовалого возраста. Врачи перепробовали все варианты лечения, и удалось подарить Геле два с лишним года жизни. Это и много, и очень мало.
Светлая память. Сил и утешения родителям.

03.02.2021

К нашему огромному сожалению, несмотря на самое интенсивное лечение, у Гели опять рецидив. Девочка выписана на паллиативную терапию.

27.01.2021

Геле лучше, она переведена из реанимации обратно в трансплантационное отделение.

02.12.2020

Больше месяца назад Геля оказалась в реанимации с тяжелыми инфекционными осложнениями. Стало получше, но пока еще девочка остается в реанимации.

14.10.2020

Позади CAR T-клеточная терапия и трансплантация. Результаты анализа костного мозга неплохие, но есть инфекционные и другие осложнения. Лечение продолжается.

28.09.2020

Мы закрываем сбор средств для Ангелины. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

18.09.2020

Увы, в начале июня врачи обнаружили рецидив. Ангелина снова в больнице. И снова многоступенчатое лечение, которое в итоге приведет к трансплантации костного мозга. Терапия сложная, доктора опасаются осложнений, поэтому девочке нужно сразу два антибактериальных препарата: «Тигацил» и «Завицефта». Их стоимость 229 000 рублей.

19.03.2020

Геля прошла клеточную терапию в связи с угрозой рецидива. Снова выписана домой.

23.10.2019

Полностью удалось справиться с грозным осложнением — синдромом Лайелла. Геля была переведена в стационар кратковременного лечения и затем выписана.

06.08.2019

Состояние Ангелины на 27 день после трансплантации стабильное, видимых инфекционных очагов и признаков реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ) нет. Геля переведена в стационар кратковременного лечения.

01.07.2019

Курс «Блинцито» завершен, Геля в ремиссии. По инфекциям — улучшение. Планируется трансплантация костного мозга.

21.05.2019

Мы закрываем сбор средств для Ангелины, вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Геля продолжает плановое лечение по протоколу.

13.05.2019

В начале года Ангелина заболела, в больнице Курска ей поставили диагноз: острый лимфобластный лейкоз. Сейчас девочка лечится в Центре гематологии им. Дмитрия Рогачёва. Чтобы терапия была максимально эффективной, Ангелине необходим современный противоопухолевый препарат «Блинцито» (действующее вещество — блинатумомаб). Несколько упаковок лекарства стоят 323 000 рублей. В рамках проекта «Адресная помощь» мы объявляем сбор средств для Ангелины.

Ваша помощь Ангелине

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