Ход лечения
12.06.2019
Трансплантация от совместимого донора (брата) проведена 6 мая. Сейчас все неплохо, костный мозг прижился, функционирует, токсические проблемы преодолены, Саян вернулся в отделение гематологии. У него отличные перспективы.
05.06.2019
Мы закрываем сбор средств для Саяна. Вся необходимая сумма собрана, спасибо!
13.05.2019
Саян приехал в Москву из Омска, где проходил лечение от апластической анемии. В Российской детской клинической больнице ему на днях проведена трансплантация костного мозга от брата. Но у Саяна появились инфекционные проблемы. Сейчас ему и другим пациентам РДКБ для лечения требуются антибиотик «Зивокс» и противогрибковый препарат «Микамин». Их стоимость — 422 100 рублей. В рамках проекта «Лекарства» мы объявляем сбор средств для Саяна и других ребят.