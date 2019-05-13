Саян приехал в Москву из Омска, где проходил лечение от апластической анемии. В Российской детской клинической больнице ему на днях проведена трансплантация костного мозга от брата. Но у Саяна появились инфекционные проблемы. Сейчас ему и другим пациентам РДКБ для лечения требуются антибиотик «Зивокс» и противогрибковый препарат «Микамин». Их стоимость — 422 100 рублей. В рамках проекта «Лекарства» мы объявляем сбор средств для Саяна и других ребят.