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Саян Мухамбетов

Сбор завершен
ДиагнозАпластическая анемия
Городг. Исилькуль, Омская область
Возраст9 лет
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Ход лечения

12.06.2019

Трансплантация от совместимого донора (брата) проведена 6 мая. Сейчас все неплохо, костный мозг прижился, функционирует, токсические проблемы преодолены, Саян вернулся в отделение гематологии. У него отличные перспективы.

05.06.2019

Мы закрываем сбор средств для Саяна. Вся необходимая сумма собрана, спасибо!

13.05.2019

Саян приехал в Москву из Омска, где проходил лечение от апластической анемии. В Российской детской клинической больнице ему на днях проведена трансплантация костного мозга от брата. Но у Саяна появились инфекционные проблемы. Сейчас ему и другим пациентам РДКБ для лечения требуются антибиотик «Зивокс» и противогрибковый препарат «Микамин». Их стоимость — 422 100 рублей. В рамках проекта «Лекарства» мы объявляем сбор средств для Саяна и других ребят.

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