25.10.2019 Все хорошо, Владик выписан.

23.08.2019 Группа крови сменилась на донорскую. Состояние удовлетворительное. Влад выписан, приедет во второй половине сентября.

01.08.2019 Состояние малыша стабильное, но, учитывая недостаточный уровень лимфоцитов, он получает стимуляцию препаратом "Зарсио".

24.06.2019 Несколько дней назад проведена трансплантация костного мозга. Состояние малыша стабильное. Получает внутривенное питание. В остальном терапия продолжена в прежнем объеме. Ждем приживления.

29.05.2019 Состояние Владика стабильное. Не лихорадит. Получает «Блинцито», переносит удовлетворительно.

21.05.2019 Мы закрываем сбор средств для Влада. Вчера на канале «ТВ Центр» про мальчика вышел сюжет. За один день на его лечение было перечислено 2 938 472 рубля. Это превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

19.05.2019 У Влада острый лимфобластный лейкоз, мальчик лечится в Центре детской гематологии им. Димы Рогачева. Владу провели уже несколько курсов химиотерапии, но лейкоз не поддается стандартной схеме лечения. Врачи планируют провести курс с помощью новейшего иммунопрепарата «Блинцито». Он обойдется в 806 000 рублей. Это лекарство разработано специально для второй линии терапии лейкозов, сложно поддающихся лечению. В рамках проекта «Иммунотерапия» мы объявляем сбор средств для мальчика.