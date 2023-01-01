06.12.2019 Настя получила 4-й курс химиотерапии, идет период восстановления и контрольного обследования, катетер уже сняли. Девочка потихоньку готовится к выписке.

31.10.2019 Насте провели третий курс химиотерапии, начали четвертый курс. По причине долгого восстановления после очередного введения «Метотрексата» проведение четвертого курса затягивается. Осталось еще два введения. Ортез сняли, Настя ходит самостоятельно, занимается лечебной физкультурой, активно играет с друзьями. Но заметно хромает, чего не должно быть на данном этапе лечения.

26.09.2019 В начале сентября Насте начали 3-й курс химиотерапии. Лечение проходит с задержкой на две недели из-за результатов анализов.

08.08.2019 Настя продолжает получать лечение. Начат второй курс послеоперационной химиотерапии, впереди еще два.

19.06.2019 Настя продолжает получать химиотерапию, 30 мая прошла операция установки эндопротеза. Вчера девочка закрепили ортез на ножку, она просто счастлива, так как может ходить на костылях. Полностью опираться на ногу нельзя будет еще 6 недель. Сейчас заканчивается первый плановый курс послеоперационной химиотерапии.

24.05.2019 Мы закрываем сбор средств для Насти. За один день зрители Пятого канала перечислили на ее лечение 10 153 784 рублей! Собранная сумма намного превышает необходимую, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям.

23.05.2019 Сегодня на Пятом канале про Настю вышел сюжет.

22.05.2019 В июле 2018 года у Насти появились боли в ноге. Рентген, сделанный в травмпункте, показал кисту, но вскоре девочке удалось поставить правильный диагноз. Оказалось, что это не киста, а опухоль кости — остеосаркома. В НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Насте провели несколько курсов химиотерапии. Следующий этап лечения хирургический. Насте удалят опухоль и заменят пораженную кость эндопротезом. Это раздвижной эндопротез с запасом роста. Его длину можно регулировать без хирургических операций, с помощью магнитного поля. Раздвижной механизм для такого эндопротеза обойдется 1 650 000 рублей. В рамках проекта «Эндопротезирование» мы объявляем сбор средств для Насти.