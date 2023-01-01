23.08.2019 Состояние стабильное. Планируется выписка мальчика для продолжения поддерживающей терапии по месту жительства.

01.08.2019 У Вани все стабильно, заканчивается кондиционирование, завтра аутотрансплантация.

01.07.2019 По техническим причинам MIBG-терапию Ване пришлось отложить. Чтобы не было длительных перерывов в терапии, пока мальчик получает очередной блок химиотерапии. Состояние стабильное, данных за прогрессирование опухоли нет.

04.06.2019 Мы закрываем сбор средств для Вани. Вчера на канале «ТВ Центр» про мальчика вышел сюжет. За один день на его лечение было перечислено 3 174 691 рубль. Спасибо! Найти свое пожертвование можно на вкладке «Оказанная помощь» или в «Отчете о поступлениях».

03.06.3019 В сентябре 2018 года мама обратила внимание на то, что у Вани асимметричный живот. Сначала врачи предположили, что это грыжа, но после УЗИ стало понятно, что это опухоль. Ваню направили на лечение в Российскую детскую клиническую больницу, где он прошел несколько курсов химиотерапии, а потом его перевели в Центр деской гематологии им. Дмитрия Рогачева. Сейчас пришло время для следующего этапа лечения — MIBG-терапии. MIBG-терапия заключается в том, что за некоторое время до аутотрансплантации стволовых клеток в организм вводится специальное вещество — метайодбензилгуанидин, сокращенно MIBG. Это вещество, меченное радиоактивным йодом, концентрируется в опухолевых очагах и как бы облучает их изнутри. Уже несколько лет прошло с тех пор, как этот вид лечения стал проводиться и в России, но вот сам радиофармпрепарат MIBG ввозится из-за границы. Препарат для Вани обойдется в 900 000 рублей. В рамках проекта «Незарегистрированные лекарства» мы объявляем сбор средств для мальчика.