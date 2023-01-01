06.09.2020 Артем продолжает терапию «Ксалкори», и ответ на нее очень хороший. Принимать лекарство нужно еще год. Сейчас Артем в очередной раз в клинике, но если все будет хорошо, то в следующий раз нужно будет приезжать в НМИЦ ДГОИ не ранее чем через полгода.

25.07.2019 Мы закрываем сбор средств для Артема. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо! Артем дома, терапию будет получать до октября. Дальше предстоит обследование.

11.06.2019 Артем болеет уже с лета 2015 года, у него очень редкая болезнь — воспалительная миофибробластическая опухоль желудка. Правда, сначала мальчику не могли поставить точный диагноз и он наблюдался у разных врачей по месту жительства, пока два года назад не стал пациентом Центра детской гематологии им. Димы Рогачева. Такие опухоли надо удалять, но пока новообразование слишком больших размеров, делать этого нельзя. В Центре мальчику рекомендовали терапию препаратом «Ксалкори», и на фоне лечения Артему стало намного лучше. Вскоре врачи собираются провести обследования, которые помогут определить, можно ли планировать операцию. А пока мальчик нуждается в очередном курсе «Ксалкори», он обойдется в 464 400 рублей. В рамках проекта «Противоопухолевая терапия» мы объявляем сбор средств для Артема.