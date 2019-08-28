22.10.2019 Мы закрываем сбор средств для Сони. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Соня в начале октября приезжала в клинику, затем снова уехала домой. Лечение она переносит нормально, самочувствие неплохое, полная ремиссия сохраняется, что очень хорошо. Ждем на следующую проверку!

07.10.2019 Часть средств на лечение Сони была собрана благодаря благотворительному шахматному турниру Legal Chess 2019. Спасибо! Мы продолжаем сбор.

13.08.2019 Противорецидивное лечение Соне помогает, девочка в ремиссии. Сейчас она дома — уехала немного отдохнуть от лечения. Скоро она вернется в Центр, терапия «Адцетрисом» будет продолжена и продлится как минимум до января. Девочка вновь нуждается в помощи с оплатой лекарства. Сейчас на несколько блоков необходимо собрать 3 509 118 рублей. В рамках проекта «Противоопухолевая терапия» мы объявляем сбор средств для Сони.