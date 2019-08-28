22.10.2019 Мы закрываем сбор средств для Сони. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
Соня в начале октября приезжала в клинику, затем снова уехала домой. Лечение она переносит нормально, самочувствие неплохое, полная ремиссия сохраняется, что очень хорошо. Ждем на следующую проверку!
07.10.2019 Часть средств на лечение Сони была собрана благодаря благотворительному шахматному турниру Legal Chess 2019. Спасибо! Мы продолжаем сбор.
13.08.2019 Противорецидивное лечение Соне помогает, девочка в ремиссии. Сейчас она дома — уехала немного отдохнуть от лечения. Скоро она вернется в Центр, терапия «Адцетрисом» будет продолжена и продлится как минимум до января. Девочка вновь нуждается в помощи с оплатой лекарства. Сейчас на несколько блоков необходимо собрать 3 509 118 рублей. В рамках проекта «Противоопухолевая терапия» мы объявляем сбор средств для Сони.
31.07.2019 Соня госпитализируется на следующий блок химиотерапии.
19.07.2019 Мы закрываем сбор средств для Сони. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
Соня приехала в клинику для продолжения терапии. Все планово, но из-за побочного действия лекарств есть проблемы с суставами, нужно лечение.
20.06.2019 У Сони рецидив лимфомы Ходжкина, девочка заболела весной 2017 года и тогда она лечилась в Тамбове. Спустя два года болезнь вернулась, Соня стала пациенткой Центра детской гематологии им. Димы Рогачева. Соне необходимы несколько курсов современного противоопухолевого препарата «Адцетрис», всего необходимо собрать 1 170 000 рублей. В рамках проекта «Противоопухолевая терапия» мы объявляем сбор средств для Сони.
Статьи о Соне
«Шрамы вообще не так страшны, как сама болезнь»
Так считает Соня Болотова, которая уже два года лечится от лимфомы Ходжкина. У девочки рецидив, и ей необходим дорогостоящий препарат.