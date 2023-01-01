26.07.2019 Инфекционных осложнений нет, трансплантат функционирует, через несколько дней предстоит выписка.

02.07.2019 Мы закрываем сбор средств для Алины. Вся необходимая сумма собрана, спасибо!

Алине провели трансплантацию, донор из Кирова. Сейчас все посттрансплантационные проблемы разрешились, и мы ждем восстановления функции трансплантата.

24.06.2019 У Алины синдром Гурлер, помочь девочке выздороветь может только трансплантация костного мозга. Донора, который подошел Алине, нашли в российском регистре, он из Кирова. Сейчас необходимо оплатить активацию донора: в ее стоимость входит обследование донора и забор гемопоэтических клеток. В общей сложности, процедура обойдется в 348 000 рублей. В рамках проекта «Трансплантация костного мозга» мы объявляем сбор средств для Алины.