Ваня должен был сейчас получать очередной блок с «Дарзалексом» в Барнауле, но обнаружен бессимптомный ковид, так что пока юноша поехал домой, а потом, когда тест будет отрицательным, вернется в Барнаул или продолжит терапию дома.