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Ваня Ионин

Сбор завершен
ДиагнозМножественная миелома
ГородГорно-Алтайск
Возраст18 лет
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С момента аутотрансплантации костного мозга прошло четыре года, однако болезнь снова дала о себе знать.

Ход лечения

17.08.2023

Ваня сейчас лечится в Горно-Алтайске, получает необходимые препараты по месту жительства. Судя по результатам последнего ПЭТ-обследования, состояние стабильное, без изменений.

16.05.2023

Ваня должен был сейчас получать очередной блок с «Дарзалексом» в Барнауле, но обнаружен бессимптомный ковид, так что пока юноша поехал домой, а потом, когда тест будет отрицательным, вернется в Барнаул или продолжит терапию дома.

23.04.2023

Ваня пока выписан на перерыв в терапии, состояние с улучшением.

Весь ход лечения

Ваша помощь Ване

19.01.23
а******а100 ₽
19.01.23
300 ₽
19.01.23
3 000 ₽
19.01.23
1 000 ₽
19.01.23
3 000 ₽
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