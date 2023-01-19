Ход лечения
17.08.2023
Ваня сейчас лечится в Горно-Алтайске, получает необходимые препараты по месту жительства. Судя по результатам последнего ПЭТ-обследования, состояние стабильное, без изменений.
16.05.2023
Ваня должен был сейчас получать очередной блок с «Дарзалексом» в Барнауле, но обнаружен бессимптомный ковид, так что пока юноша поехал домой, а потом, когда тест будет отрицательным, вернется в Барнаул или продолжит терапию дома.
23.04.2023
Ваня пока выписан на перерыв в терапии, состояние с улучшением.
Ваша помощь Ване
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