17.04.2020 Приезжала на контроль. Все неплохо, но пришлось задержаться в отделении из-за инфекционных осложнений. Сейчас Ясмина снова выписана.

25.12.2019 Ясмина выписана!

08.11.2019 Токсических и инфекционных осложнений нет, Ясмина переведена на амбулаторную квартиру.

28.10.2019 У Ясмины восстановилось кроветворение, но функция костного мозга недостаточна, нужны лекарства для преодоления проблем.

20.09.2019 Трансплантация проведена несколько дней назад. На фоне аплазии, как это часто бывает, начинают развиваться инфекционные проблемы, Ясмина температурит, получает комбинированную антибактериальную и противовирусную терапию.

16.08.2019 Ясмина получила второй блок терапии с «Эвольтрой», переносит тяжело, но затем восстанавливается. Планируется трансплантация.

02.08.2019 Мы закрываем сбор средств для Ясмины. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Ясмина получила блок высокодозной химиотерапии. В аплазии очень сильно болела из-за грибковых осложнений (аспергиллез), пока еще осложнения не полностью преодолены, но девочка постепенно восстанавливается. Предстоит контрольное обследование, и дальнейшая терапия будет определяться его результатами.

26.06.2019 Первые симптомы острого лимфобластного лейкоза у Ясмины появились в марте: сильная температура, слабость, очень бледное лицо — никакие лекарства девочке не помогали. Сейчас Ясмина лечится в Российской детской клинической больнице, для проведения полихимиотерапии ей необходим противоопухолевый препарат «Эвольтра» стоимостью 586 400 рублей. В рамках проекта «Противоопухолевая терапия» мы объявляем сбор средств для Ясмины.