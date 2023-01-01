15.12.2019 Мы получили сообщение, что осенью Маши не стало. Точную дату мы не знаем, на сайте поставлена приблизительная... Светлая память.

02.08.2019 К сожалению, MIBG-терапию Маше провести не удалось — сначала по техническим, потом по медицинским причинам. Сейчас для ее проведения уже поздно. Планируется последний курс химиотерапии, после чего Маша, как планируется, будет получать паллиативное лечение в Красноярске. Средства, собранные для Маши, будут переданы на лечение другого ребенка с нейробластомой — Насти из Санкт-Петербурга.

28.06.2019 Мы закрываем сбор средств для Маши. За один день зрители Пятого канала перечислили на ее лечение 9 142 601 рубль! Собранная сумма намного превышает необходимую, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям.

27.06.2019 Сегодня на Пятом канале про Машу вышел сюжет.

26.06.3019 В мае 2018 года у Маши появились слабость, сонливость, девочка отказывалась от пищи, у нее поднималась температура. Сначала девочку обследовали в Таймырской межрайонной больнице, а потом отправили на дообследование в Краевую больницу Красноярска, где в июле 2018 года ей смогли поставить точный диагноз — нейробластома. Маша перенесла уже несколько блоков химиотерапии. Следующий этап лечения — MIBG терапия, для ее проведения Маша приедет в Москву.

MIBG-терапия заключается в том, что за некоторое время до аутотрансплантации стволовых клеток в организм вводится специальное вещество — метайодбензилгуанидин, сокращенно MIBG. Это вещество, меченное радиоактивным йодом, концентрируется в опухолевых очагах и как бы облучает их изнутри. Уже несколько лет прошло с тех пор, как этот вид лечения стал проводиться и в России, но вот сам радиофармпрепарат MIBG ввозится из-за границы. Препарат для Маши обойдется в 900 000 рублей. В рамках проекта «Незарегистрированные лекарства» мы объявляем сбор средств для девочки.