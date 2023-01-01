02.11.2020 Вчера не стало Влада Верницкого.

Уже в январе было ясно, что у Влада очень сложная ситуация. Родители нашли клинику в Испании для прохождения иммунотерапии, собирали средства самостоятельно через соцсети и с помощью фондов. Но болезнь, несмотря на интенсивное лечение, продолжала развиваться. И родители приняли решение ехать домой... В последние недели ребенок находился под опекой паллиативной программы фонда.

Светлая память мужественному и терпеливому малышу.

Сил близким.

21.01.2020 Родители мальчика приняли решение лечить его за рубежом. Влад выписан.

26.12.2019 Зафиксирован рецидив. Влад получает терапию второй линии — «Иринотекан» и «Темодал».

25.10.2019 Влад выписан.

02.10.2019 Влад примерно через две недели заканчивает лучевую терапию, потом ему предстоит прием «Роаккутана» и выписка. Все стабильно.

04.09.2019 Мальчик получил один курс «Роаккутана», сейчас состояние стабильное. Впереди у Влада разметка для проведения лучевой терапии на остаточную опухоль.

02.08.2019 Влад в стабильном состоянии переведен в стационар кратковременного лечения для проведения лучевой терапии.

18.07.2019 Аутотрансплантация позади, Влад восстанавливается, принимает многочисленные лекарства.

08.07.2019 Влад перенес MIBG-терапию и начал подготовку к аутотрансплантации.

02.07.2019 Мы закрываем сбор средств для Влада. За один день на его лечение было перечислено 2 560 943 рубля. Это превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

01.07.2019 Сегодня на канале «ТВ Центр» про мальчика вышел сюжет.

30.06.2019 У Влада ганглионейробластома, разновидность нейробластомы, в декабре мальчик стал жаловаться на сильные боли в животе, местные специалисты обнаружили большую опухоль в забрюшинном пространстве. Влад уехал лечиться в Центр детской гематологии им. Димы Рогачева. Мальчик уже перенес несколько блоков химиотерапии и операцию. Следующий этап лечения — MIBG терапия.

MIBG-терапия заключается в том, что за некоторое время до аутотрансплантации стволовых клеток в организм вводится специальное вещество — метайодбензилгуанидин, сокращенно MIBG. Это вещество, меченное радиоактивным йодом, концентрируется в опухолевых очагах и как бы облучает их изнутри. Уже несколько лет прошло с тех пор, как этот вид лечения стал проводиться и в России, но вот сам радиофармпрепарат MIBG ввозится из-за границы. Препарат для Влада обойдется в 900 000 рублей. В рамках проекта «Незарегистрированные лекарства» мы объявляем сбор средств для мальчика.