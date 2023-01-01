26.10.2020 Вчера не стало Саши Лисовой. В последние два с половиной месяца девочка находилась под опекой паллиативной программы.

Саша болела больше двух лет. Но все-таки в ее жизни была не только болезнь. Была и любовь близких, были игры, общение, зверюшки, мультики, куклы, танцы. То есть радости обычной детской жизни, только очень короткой.

Светлая память. Сил родным.

03.08.2020 К сожалению, у Саши рецидив, дальнейшая химиотерапия не помогает. Девочка выписана домой на симптоматическое лечение.

23.10.2019 Саша выписана, неплохо себя чувствует, потихоньку набирает вес. В ноябре — на контроль.

08.08.2019 19 июля Саше провели аутотрансплантацию. Сейчас идет период восстановления, потом предстоят полное обследование и лучевая терапия. На неделю Сашу отпустили домой, но скоро она возвращается на обследование.

05.07.2019 Мы закрываем сбор средств для Саши. Вчера на Пятом канале про девочку вышел сюжет. За один день на ее лечение удалось собрать 9 249 560 рублей. Это намного превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

03.07.2019 У Саши нейробластома, первые ее симптомы появились еще прошлым летом, но врачи не смогли обнаружить их причину. И только осенью, когда проблемы вернулись, обследование показало огромную и крайне запущенную опухоль почек. Сейчас Саша уже перенесла несколько блоков химиотерапии и операцию. Следующий этап лечения — MIBG терапия.

MIBG-терапия заключается в том, что за некоторое время до аутотрансплантации стволовых клеток в организм вводится специальное вещество — метайодбензилгуанидин, сокращенно MIBG. Это вещество, меченное радиоактивным йодом, концентрируется в опухолевых очагах и как бы облучает их изнутри. Уже несколько лет прошло с тех пор, как этот вид лечения стал проводиться и в России, но вот сам радиофармпрепарат MIBG ввозится из-за границы. Препарат для Саши обойдется в 900 000 рублей. В рамках проекта «Незарегистрированные лекарства» мы объявляем сбор средств для девочки.