23.01.2020 Проведена аутотрансплантация. Мальчик уже восстановился и направлен на проведение лучевой терапии.

20.12.2019 Проведена высокодозная химиотерапия, на сегодня назначена аутотрансплантация костного мозга.

18.11.2019 Матвей получил 7 курсов химиотерапии. К счастью, с третьей попытки все-таки удалось собрать клетки для аутотрансплантации без стимуляции «Мозобаилом», поэтому мальчик в декабре получит плановую высокодозную химиотерапию с аутотрансплантацией, а лекарство перейдет к другим нуждающимся в этой же клинике, поскольку оно периодически бывает нужно для аналогичных целей.

01.11.2019 Мы закрываем сбор средств для Матвея. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

25.10.2019 Матвею предстоит аутотрансплантация костного мозга, во время которой ему введут его собственные гемопоэтические клетки, собранные заранее. Это нужно для того, чтобы организм мог восстановиться после высокодозной химиотерапии. Однако пока врачам не удается собрать достаточное количество клеток мальчика — препараты, обычно используемые для этой цели, в его случае неэффективны. Поэтому необходима стимуляция специальным мобилизирующим препаратом «Мозобаил». Лекарство обойдется в 502 000 рублей.

26.09.2019 3 сентября была проведена операция — удаление опухоли и надпочечника. Пока Матвей получил 5 курсов химиотерапии, и в ближайшее время будет решаться вопрос о тактике дальнейшего лечения.

08.08.2019 Матвей продолжает химиотерапию. Всего планируется 4 курса «химии» до операции и 3 курса после. В сентябре предстоит MIBG-сцинтиграфия.

11.07.2019 Мы закрываем сбор средств для Матвея. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

08.05.2019 Матвей лечится в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина с середины июня, у мальчика нейробластома. Матвей получает химиотерапию, и сейчас он нуждается в антидоте «Уромитексан», который необходим для профилактики осложнений, вызванных токсичным действием препаратов «химии». Препарат будет использован в лечении и других детей. В общей сложности собрать необходимо 161 500 рублей. В рамках проекта «Лекарства» мы объявляем сбор средств для Матвея и других пациентов.