16.06.2020 В конце 2019 года у Елисея произошел ранний рецидив после трансплантации. Терапия не помогала, и мальчик был выписан на паллиативное лечение.

Мы получили информацию о смерти Елисея, но не знаем точной даты, когда это произошло.

Светлая память.

03.09.2019 У Елисея все хорошо, находится в стационаре кратковременного лечения, получает плановую терапию. Функция трансплантата удовлетворительная.

31.07.2019 13-й день после пересадки, трансплантат начал функционировать, все неплохо.

17.07.2019 Елисей получает кондиционирование, пересадка совсем скоро. В целом все планово.

11.07.2019 Мы закрываем сбор средств для Елисея. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

10.07.2019 Елисей лечится в Центре детской гематологии им. Димы Рогачёва с марта, у него острый лимфобластный лейкоз. Сейчас Елисей уже в ремиссии, но, чтобы болезнь не вернулась, он нуждается в трансплантации костного мозга. Перед пересадкой Елисей должен пройти через подготовительную процедуру кондиционирования. Для ее проведения нужны два препарата: противоопухолевый «Бартизар» и иммунопрепарат «Актемра». В лекарствах нуждаются и другие пациенты отделения. В общей сложности собрать необходимо 192 000 рублей. В рамках проекта «Лекарства» мы объявляем сбор средств для Елисея и других пациентов.