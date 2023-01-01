20.10.2020 Страшное и совершенно неожиданное горе. Вчера в больнице Владикавказа умерла Мариша Булацева. Мы до сих пор не можем прийти в себя от этого известия.

По лейкозу у девочки в последнее время все было нормально. Правда, регулярно возникали инфекционные осложнения, и много месяцев врачи РДКБ опасались отпускать Маришу из стационара. Но девочке становилось все лучше, показатели крови восстанавливались, и в сентябре, наконец, возникло впечатление, что ситуация уже стабилизировалась и наконец-то можно поехать на месяц домой, во Владикавказ. Ведь девочка полтора года провела в больнице.

Но произошло внезапное обострение инфекционного процесса. Мариша попала в реанимацию во Владикавказе, срочно требовались мощные противогрибковые препараты, фонд готов был их оплатить... но все случилось слишком быстро, буквально в течение нескольких дней.

Светлая память девочке с чудесной улыбкой.

Сил близким.

06.04.2020 Мариша в ремиссии. На фоне терапии положительная динамика, снизилась зависимость от переливаний крови. Состояние стабильное, сосудистые осложнения отступили. В настоящий момент проходит диагностическое обследование. По терапии всё планово, противогрибковые препараты пока остаются. Получает «Эраксис».

15.02.2020 Трансплантат функционирует слабо, Марише часто нужны переливания крови. Особых инфекционных осложнений нет.

22.01.2020 Для проведения сопроводительной терапии необходим противовирусный препарат «Валацикловир». Мариша восстанавливается после трансплантации, но медленно, нет аппетита и пока еще очень мало сил. Поэтому гулять приходится на инвалидной коляске, вокруг больницы.

17.12.2019 У Мариши все стабильно, она вернулась из трансплантационного отделения в гематологическое.

06.12.2019 Марише лучше. Ей провели операцию по поводу аппендицита; контрольное УЗИ нормальное. На фоне терапии «Дефителио» девочка справилась с отеками, сейчас препарат уже отменен. Трансплантат функционирует. Проводится диагностика проблем с сердцем. После стабилизации состояния планируется перевод в отделение гематологии.

20.11.2019 Мы закрываем сбор средств для Мариши. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

07.11.2019 Марише проведена трансплантация от сестры. Пока еще много осложнений: аплазия, воспаление слизистых оболочек, девочка температурит. Кроме того, ей назначен препарат «Дефителио», потому что у нее серьезные проблемы с кровеносными сосудами. Этот дорогой, не зарегистрированный в России препарат обойдется в 1 215 000 рублей.

26.10.2019 Мы закрываем сбор средств для Мариши. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

14.10.2019 Мариша уже в отделении трансплантации костного мозга, готовится к пересадке. Сейчас девочка должна пройти через подготовительную процедуру кондиционирования, для ее проведения необходим противоопухолевый препарат «Тепадина». Лекарство для Мариши обойдется в 675 000 рублей.

30.09.2019 Мариша в ремиссии, готовится к трансплантации, донором будет сестра.

28.08.2019 Мариша восстанавливается после очередного блока химиотерапии с «Онкаспаром», особых токсических и инфекционных проблем нет, сейчас девочка в пансионате РДКБ. Следующим этапом лечения будет трансплантация костного мозга.

26.07.2019 У Мариши достигнута вторая ремиссия. Были инфекционные проблемы (стоматит), сейчас девочка с ними справилась, чувствует себя хорошо, начала второй блок химиотерапии.

16.07.2019 Мы закрываем сбор средств для Мариши. За один день на ее лечение зрителями канала «ТВ Центр» было перечислено 1 776 449 рублей. Это превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

15.07.2019 Сегодня на канале «ТВ Центр» про девочку вышел сюжет.

14.07.2019 Мария заболела, когда ей было шесть лет, именно тогда девочке поставили диагноз: острый лимфобластный лейкоз. Мариша прошла лечение, вышла в ремиссию и уехала домой. Но на очередной проверке, в мае 2019 года врачи зафиксировали рецидив. Лечение нужно начинать заново. В первую очередь, Марише нужен противоопухолевый препарат «Онкаспар». В настоящий момент это лекарство отсутствует на российском рынке и нуждается в повторной регистрации. Его можно купить только за рубежом, его стоимость — 1 675 000 рублей. В рамках проекта «Противоопухолевая терапия» мы объявляем сбор средств для Марии.