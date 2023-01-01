02.03.2020 Почти два месяца после трансплантации. Функция костного мозга удовлетворительная. Признаков острой реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ) не выявлено. Есть цитомегаловирусная инфекция, которую Настя лечит.

30.01.2020 Настя все еще в отделении трансплантации. Приживление (лейкоциты, тромбоциты) уже началось, состояние стабильное.

09.01.2020 Настя готовится к трансплантации, получает терапию кондиционирования. Завтра введение донорских клеток.

25.12.2019 Ответа на терапию по-прежнему нет. Настя борется с воспалениями и инфекциями, получает «Ноксафил» и антибиотики.

16.12.2019 Мы закрываем сбор средств для Насти. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

10.12.2019 Ориентировочно трансплантация назначена на январь 2020 года. У Насти сохраняется повышенный уровень железа в крови, так что девочке необходимо продолжить прием «Эксиджада». Так же в качестве противогрибковой профилактики Настя нуждается в препарате «Ноксафил». Препараты обойдутся в 259 000 рублей.

27.11.2019 Ответа на терапию так и нет, к тому же одно из лекарств в Настином случае плохо действует на почки. Так что планируется трансплантация костного мозга. В качестве возможных доноров обследуются родители.

30.10.2019 Состояние стабильное, инфекций нет, продолжается плановая терапия.

10.10.2019 Пока ответа на терапию нет. Состояние стабильное, но нужны переливания компонентов крови.

15.09.2019 Настя борется с инфекционными осложнениями (фарингит, гастроэнтероколит), получает антибиотики.

22.08.2019 Ответа на терапию достичь не удалось, поэтому на днях проведен второй курс с «Атгамом». На сегодняшний день состояние Насти стабильное, температура нормальная.

19.07.2019 Мы закрываем сбор средств для Насти. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Пока ответа на терапию «Атгамом» у Насти нет. Периодически нужны переливания крови. Получает «Револейд» для стимуляции роста тромбоцитов и «Эксиджад» для коррекции перегрузки железом.

15.07.2019 Осенью 2018 года Настя стала много и сильно болеть. В январе 2019 она оказалась в больнице Омска, где прошла полное обследование. Там ей и поставили диагноз: апластическая анемия, сверхтяжелая форма. Настю перевели в Москву, в Центр детской гематологии им. Димы Рогачева. Она прошла курс препарата «Атгам» и регулярно нуждается в переливаниях донорской крови. Из-за этого у девочки начались проблемы: избыток железа в крови. В связи с чем ей понадобился препарат «Эксиджад». В этом же препарате нуждаются и другие пациенты Настиного отделения. Стоимость нескольких курсов средства — 308 000 рублей. В рамках проекта «Лекарства» мы объявляем сбор средств для Насти и других ребят.