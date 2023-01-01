23.03.2020 Петя пока учится на дому. Но есть большая радость: после выписки из клиники не разу не потребовалось переливание крови!

01.11.2019 Пете лучше, переливания нужны очень редко. Выписывается до контрольного обследования. С собой мальчику выдан препарат «Эксиджад», который он принимает для лечения перегрузки железом.

22.10.2019 Мы закрываем сбор средств для Пети. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Петя в стационаре кратковременного лечения, продолжает терапию, получает «Экстимию» (раз в месяц) и «Эксиджад».

15.10.2019 Состояние Петра после введения «Экстимии» стабильное, очень хороший ответ на препарат. Но вот только у Пети снова повышен уровень железа, поэтому мальчик вновь нуждается в терапии лекарством «Эксиджад», которое обойдется в 154 000 рублей. Мы открываем сбор средств для Пети.

25.09.2019 Показатели крови наконец-то в норме и не требуют проведения переливаний. Пете отменяют терапию «Револейдом». Для профилактики инфекций получает препарат «Экстимия».

21.08.2019 Петя продолжает терапию, есть небольшие инфекции, но без ухудшений. Ведется динамическое наблюдение.

29.07.2019 У Пети до сих пор аплазия, ответа на терапию нет. Но все стабильно, нет и очагов инфекции. Продолжается плановая терапия.

17.07.2019 Мы закрываем сбор средств для Петра. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

15.07.2019 Петр болеет с января 2019 года. Был обследован в больнице по месту жительства, для лечения переведен в Центр детской гематологии им. Дмитрия Рогачёва. Уже начат поиск донора костного мозга, а пока Петр проходит специфическое лечение. Из-за частных переливаний крови у мальчика повысился уровень железа. Чтобы его нормализовать, Петру нужен препарат «Эксиджад», его стоимость 162 000 рублей. В рамках проекта «Лекарства» мы объявляем сбор средств для Пети.