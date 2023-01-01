13.12.2019 Химеризм донорский, функция трансплантата хорошая, Лизу на поддерживающей терапии отпустили домой!

11.11.2019 Прошло больше двух месяцев с момента трансплантации. Лиза в ремиссии, взят анализ на химеризм.

15.10.2019 У Лизы все планово, восстанавливается после трансплантации, особых инфекционных и токсических осложнений нет. Сейчас она лечится в полуамбулаторном режиме.

20.09.2019 Трансплантация от родственного донора (брата) проведена, начинается приживление. Есть, как обычно в этот период, некоторые инфекционные осложнения, но в целом все планово. Лиза очень скучает в изолированном боксе отделения трансплантации.

28.08.2019 После курса «Блинцито» остатки опухолевых клеток исчезли, можно спокойно готовиться к плановой трансплантации. Лиза переведена в трансплантационное отделение.

27.07.2019 Лиза проходит курс «Блинцито», были токсические осложнения, но в целом все планово. Впереди трансплантация, есть полностью совместимый донор (брат).

18.07.2019 Мы закрываем сбор средств для Лизы. За один день зрители Пятого канала перечислили на ее лечение 9 144 035 рублей! Собранная сумма намного превышает необходимую, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям.

17.07.2019 Сегодня на Пятом канале про Лизу вышел сюжет.

16.07.2019 Лиза болеет с 2011 года. Сначала лечилась в Белгороде, вышла в ремиссию и полностью закончила терапию осенью 2013 года. Но летом 2014 вновь почувствовала себя плохо: слабость, потеря аппетита, головные боли. Лиза долго не хотела верить, что все это — признаки вернувшегося лейкоза. Лизу направили на лечение в Российскую детскую клиническую больницу. И снова ремиссия. Но на проверке в январе 2019 года врачи вновь зафиксировали рецидив. На этот раз лейкоз не поддается стандартной схеме лечение. Врачи планируют лечение новейшим противоопухолевым лекарством «Блинцито». Лизе нужно 24 флакона, они стоят 3 871 000 рублей. В рамках проекта «Противоопухолевая терапия» мы объявляем сбор средств для девочки.