30.03.2020 Майе предстоит экспериментальное лечение в НПЦ в Солнцеве.

15.03.2020 У Майи сложная ситуация: терапия второй линии оказалась также неэффективной. Документы девочки переданы для консультации в НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачёва.

03.03.2020 Четвертый блок терапии «второй линии». На фоне сопроводительной терапии переносит удовлетворительно.

05.02.2020 Майя получает противорецидивную терапию. КТ грудной клетки не показала изменений, но по данным сегодняшней рентгенограммы есть улучшения.

27.12.2019 Майе начата терапия второй линии. Первый блок проведен в полных дозах, перенесла удовлетворительно. Повторная госпитализация с целью продолжения специфической терапии запланирована на 3 января.

05.12.2019 Майя продолжает химиотерапию по протоколу, последний блок перенесла удовлетворительно. К сожалению, очаг в левом легком, по данным последнего КТ-исследования, увеличился, что означает прогрессирование опухоли.

30.10.2019 Майе проведен курс протонного облучения. Сейчас Майя вновь планово поступила в отделение онкологии для продолжения специфической терапии.

30.09.2019 Майя проходит протонную терапию, все по плану.

10.09.2019 Майя продолжает терапию. По-видимому, ей показано протонное облучение местоположения удаленной опухоли в Санкт-Петербурге.

23.07.2019 Мы закрываем сбор средств для Майи. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

В конце июня Майю прооперировали, начата послеоперационная химиотерапия, первый блок девочка перенесла удовлетворительно.

18.07.2019 У маленькой Майи заболел живот. Следом пропал аппетит, и девочка даже стала худеть. А потом появился насморк и кашель. В этот момент родители всерьез забеспокоились о ее самочувствии. В итоге девочка оказалась в Морозовской детской больнице, где врачи провели обследование и поставили диагноз — саркома Юинга. Сейчас Майе назначена химиотерапия противоопухолевым препаратом «Космеген». Препарат требуется и другим пациентам больницы. Всего необходимо собрать 341 000 рублей. В рамках проекта «Противоопухолевая терапия» мы объявляем сбор средств для Майи и других ребят.