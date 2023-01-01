19.10.2020 Три дня назад, в пятницу, умер Глеб Ломунов.

У Глеба было несколько рецидивов лейкоза, последний — после клеточной терапии. Врачи все равно пытались бороться, искали все новые и новые способы помочь Глебу, но на фоне болезни появились еще и тяжелые осложнения. В сентябре у Глеба случился септический шок, пневмония, он попал в реанимацию. Удалось на время стабилизировать состояние мальчика, но потом ухудшение было уже очень быстрым...

Глеб был младшим сыном в семье. Он любил футбол и музыку и уже строил планы на дальнейшую жизнь. К сожалению, последние три года Глеба были омрачены тяжелой болезнью. Но почти до самых последних дней оставалась надежда.

Светлая память. Сил родителям.

22.04.2020 У Глеба был обнаружен молекулярный рецидив. Врачами было принято решение о CAR T-клеточной терапии и повторной трансплантации. Сейчас после второй пересадки прошло уже больше месяца, мальчик в ремиссии.

22.11.2019 Глеб в ремиссии, активных признаков реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ) нет. Выписан. Предстоит реабилитация и продолжение терапии донорскими лимфоцитами.

22.10.2019 Проведена гаплотрансплантация, приживление произошло, костный мозг функционирует, инфекционных очагов нет. Глеб переведен в стационар кратковременного лечения. Состояние стабильное.

20.09.2019 Глеб получает терапию кондиционирования. Трансплантация ориентировочно запланирована на 26 сентября.

27.08.2019 Глеб прошел терапию с «Эвольтрой» и «Блинцито», было достигнуто улучшение, и мальчик готовится к трансплантации. Требуются препараты для подготовки к ней: «Актемра», «Бартизар», «Оренсия».

28.07.2019 Мы закрываем сбор средств для Глеба. Благодаря зрителям НТВ за один день на его лечение было перечислено 2 569 646 рублей. Это превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

27.07.2019 Сегодня на НТЦ про Глеба вышел сюжет.

26.07.2019 У Глеба рецидив острого лимфобластного лейкоза, мальчик пациент Центра детской гематологии имени Димы Рогачева. На этот раз лейкоз Глеба не поддается стандартной химиотерапии и для того, чтобы достичь ремиссии, он должен получать современный противоопухолевый препарат «Эвольтра», который помогает бороться со сложными видами лейкозов. Он поможет добиться ремиссии, после чего Глебу будет проведена трансплантации костного мозга. Курс препарата обойдется в 1 832 500 рублей. В рамках проекта «Противоопухолевая терапия» мы объявляем сбор средств для Глеба.