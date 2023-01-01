17.01.2020 Мухаммад выписан.

09.01.2020 Все неплохо. В связи с улучшением врачи уже отменили часть антибиотиков и внутривенное питание. Нужен «Эксиджад» для лечения перегрузки железом.

20.12.2019 Полтора месяца после пересадки. Трансплантат функционирует. Проявлений реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ) нет. По вирусным инфекциям улучшение. Пока еще нужна нутритивная поддержка.

15.11.2019 Трансплантация проведена неделю назад. Мухаммад пока в аплазии, получает обезболивание, переливания тромбоцитов, противоинфекционную терапию.

23.10.2019 Запланирована трансплантация от брата. Сейчас Мухаммад вновь обследуется. Для кондиционирования нужны препараты «Актемра» и «Тимоглобулин».

03.10.2019 Мухаммаду интенсивно лечили инфекции, была тревожная ситуация, но сейчас все стабильно, температура нормальная. В настоящее время в качестве потенциальных доноров костного мозга рассматриваются братья мальчика.

04.09.2019 Неприятные новости: потенциальный неродственный донор, ранее найденный для Мохаммада в Турции, отказался сдавать клетки. К сожалению, так бывает. У мальчика сейчас инфекционные осложнения, он получает лечение. На днях состоится консилиум, чтобы решить, как лечить Мохаммада дальше.

31.07.2019 Мы закрываем сбор средств для Мухаммада. Вчера на канале «ТВ Центр» про него вышел сюжет. За один день на лечение мальчика было перечислено 2 122 716 рублей. Спасибо!

Мухаммад обследуется перед трансплантацией, а его донор, как выяснилось, должен подлечить анемию. Примерно через три недели будет ясность со сроками пересадки.

29.07.2019 Мухаммад болен с рождения. У него редкое генетическое заболевание — анемия Фанкони. Единственным методом лечения является трансплантация костного мозга. Родственных доноров у мальчика нет. Недавно неродственный донор был найден в Турции, но чтобы оплатить его поиск, процедуру активации (забора клеток) и доставки клеток в Москву нужна огромная сумма — 1 800 000 рублей. В рамках проекта «Трансплантация костного мозга» мы объявляем сбор средств для Мухаммада.