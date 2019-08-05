Ход лечения
04.12.2019
Кристина продолжает получать терапию в НМИЦ онкологии. После операции она получила три курса химиотерапии с «Холаксаном». Сейчас идет период восстановления. После восстановления показателей крови проведут четвертый курс, завершающий.
31.10.2019
Кристина продолжает получать терапию в НМИЦ онкологии. Долгое время она была на строгом постельном режиме, только недавно она начала подниматься и немного ходить. Уже позади три курса химиотерапии до операции, сама операция по эндопротезированию и один послеоперационный курс. Сейчас Кристина передвигается на костылях. Чувствует себя нормально. После восстановления всех показателей крови она продолжит лечение.
26.08.2019
У Кристины были серьезные осложнения, она даже побывала в реанимации. Нужна коррекция нарушений свертываемости крови.
19.08.2019
Мы закрываем сбор средств для Кристины. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
05.08.2019
В начале апреля у Кристины заболела правая нога и сначала всем показалось, что это случайность. Но боль не проходила, и родители обратились к врачу. Для дальнейшего обследования врачи направили девушку в Центр онкологии им. Н. Н. Блохина, где и был поставлен диагноз — остеосаркома, опухоль кости. Сейчас Кристине и еще нескольким пациентам отделения необходимы два лекарства: противоопухолевое средство «Метотрексат» и препарат сопроводительной терапии «Гептрал» для улучшения работы печени.
Ваша помощь Кристине
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Ходить и танцевать без боли
Кристина узнала о диагнозе раньше родителей: услышала «остеосаркома» и посерфила в интернете. Она знает и о том, что нужно, чтобы победить болезнь.