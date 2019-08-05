Кристина продолжает получать терапию в НМИЦ онкологии. Долгое время она была на строгом постельном режиме, только недавно она начала подниматься и немного ходить. Уже позади три курса химиотерапии до операции, сама операция по эндопротезированию и один послеоперационный курс. Сейчас Кристина передвигается на костылях. Чувствует себя нормально. После восстановления всех показателей крови она продолжит лечение.