10.02.2020 Алиса в стабильном состоянии, выписывается, будет продолжать наблюдение и химиотерапию по месту жительства.

15.01.2020 Алиса переведена в стационар кратковременного лечения для продолжения терапии и наблюдения в межблоковом периоде. Состояние девочки стабильное, видимых очагов инфекции нет.

26.12.2019 С 19 декабря проводится девятый блок химиотерапии с препаратом «Винорельбин». Состояние девочки стабильное. Проводится контрольное обследование.

15.12.2019 Лучевая терапия позади. Необходим препарат «Винорельбин». После окончания курса планируется проведение контрольного обследования.

21.11.2019 Алиса переведена в стационар кратковременного лечения.

07.11.2019 Проведен уже седьмой блок химиотерапии, проводится лучевая терапия. Все стабильно.

16.10.2019 В стабильном состоянии Алиса вновь поступила в отделение клинической онкологии для продолжения специфической терапии.

18.09.2019 Лимфоузлы, судя по результатам обследования, в порядке. Алиса продолжает терапию, на перерыв между блоками переведена в стационар кратковременного лечения.

27.08.2019 Алисе заметно лучше, но пока сохраняется остаточная опухоль и пораженные лимфомузлы. Лечение по протоколу продолжено, сейчас врачи обсуждают тактику возможной операции и/или лучевой терапии.

07.08.2019 Мы закрываем сбор средств для Алисы. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

06.08.2019 Заболевание у Алисы обнаружили зимой. Первые курсы лечения девочка получала дома, но вскоре она стала пациенткой Центра детской гематологии им. Димы Рогачева. Сейчас ее лечение идет по плану, самочувствие Алисы стабильное, инфекций, к счастью, тоже нет. Для продолжения лечения Алиса нуждается в противоопухолевом препарате «Космеген». Лекарство необходимо и другим пациентам отделения. В общей сложности собрать нужно 308 000 рублей. В рамках проекта «Противоопухолевая терапия» мы объявляем сбор средств для Алисы и других пациентов.