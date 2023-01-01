10.01.2020 Долгое-долгое основное лечение закончено! Люда выписана, будет приезжать в НМИЦ онкологии на проверки раз в месяц.

18.11.2019 Лечение Люды в НМИЦ онкологии пока еще продолжается. Мы следим за нуждами девочки и ее товарищей по отделению.

31.10.2019 Люда продолжает получать лечение в НМИЦ онкологии, на сегодня заканчивается 16-й курс химиотерапии из 18. Девочка активная, позитивная. Мечтает пройти курс реабилитации в «Русском поле».

18.09.2019 Люда продолжает терапию, теперь ей предстоят два курса с препаратом «Космеген».

14.08.2019 Мы закрываем сбор средств для Людмилы. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

05.08.2019 Весной Людмила поступила в Центр онкологии им. Н. Н. Блохина для обследования и уточнения диагноза. Выяснилось, что у девочки саркома Юинга. Сейчас для лечения ей необходимо противоопухолевое средство «Темодал» и препарат сопроводительной терапии «Лейкостим». Эти же лекарства нужны и другим детям из ее отделения. В рамках проекта «Лекарства» мы объявляем сбор средств для Людмилы и других ребят.