У Галсана полтора года назад произошел рецидив острого лимфобластного лейкоза. Окончательно победить болезнь ему поможет только трансплантация костного мозга. Донором Галсана станет его младший брат. Только вот ситуация осложняется еще и тем, что у обоих мальчиков серьезный порок слуха и другие проблемы со здоровьем. Один раз трансплантацию уже пришлось перенести, потому что брату Галсана была необходима операция по кохлеарной имплантации. Сейчас пересадка снова отложена, так как теперь немного подлечиться нужно уже самому Галсану. Но врачи надеются, что ТКМ состоится в ближайшее время. В целом Галсан чувствует себя неплохо, он в ремиссии, и очень важно, чтобы эта ремиссия сохранилась до момента трансплантации. Поэтому мальчику нужна постоянная терапия препаратом «Спрайсел», эффективным именно при его варианте лейкоза. Лекарство нужно купить на сумму 724 000 рублей. В рамках проекта «Противоопухолевая терапия» мы объявляем сбор средств для мальчика.