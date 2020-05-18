|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|с. Чукалы (Респ. Мордовия)
|Возраст
|14 лет
Ход лечения
27.07.2020
Настя в реабилитационном центре «Русское поле». Состояние стабильное, все неплохо, но пока еще выработка не всех клеток пришла в норму. В частности, нужно продолжать терапию «Энплейтом».
25.05.2020
Мы закрываем сбор средств для Насти. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
У Насти все неплохо, через месяц-полтора, если все будет хорошо, она должна явиться в клинику на проверку.
18.05.2020
У Насти все неплохо, девочка прошла проверку и снова выписывается на перерыв в лечении. Дома Настя должна принимать противогрибковое лекарство «Ноксафил» и препарат «Энплейт» для стимуляции выработки тромбоцитов. В общей сложности собрать необходимо 318 000 рублей.