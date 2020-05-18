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Настя Коченова

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городс. Чукалы (Респ. Мордовия)
Возраст14 лет
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Ход лечения

27.07.2020

Настя в реабилитационном центре «Русское поле». Состояние стабильное, все неплохо, но пока еще выработка не всех клеток пришла в норму. В частности, нужно продолжать терапию «Энплейтом».

25.05.2020

Мы закрываем сбор средств для Насти. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

У Насти все неплохо, через месяц-полтора, если все будет хорошо, она должна явиться в клинику на проверку.

18.05.2020

У Насти все неплохо, девочка прошла проверку и снова выписывается на перерыв в лечении. Дома Настя должна принимать противогрибковое лекарство «Ноксафил» и препарат «Энплейт» для стимуляции выработки тромбоцитов. В общей сложности собрать необходимо 318 000 рублей.

Весь ход лечения

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