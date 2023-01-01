29.12.2019 Позавчера не стало маленькой Алисы Шоркиной.

Врачи боролись до конца, перепробовали все возможные схемы терапии.

Оставалась надежда, что рост опухоли удастся приостановить, что, может быть, девочку возьмут на иммунотерапию в зарубежную клинику, потом уже просто на чудо... Но медицина не всесильна. Опухоль продолжала расти, и через некоторое время никаких надежд уже не оставалось.

Светлая память. Сил близким.

02.12.2019 Прогрессия заболевания. Алиса получает также антибиотики для борьбы с осложнениями.

08.11.2019 Алисе назначили уже четвертую схему химиотерапии. Состояние тяжелое, но стабильное.

15.10.2019 Терапия «второй линии» не помогает, опухоль продолжает расти. Алисе снова сменили схему терапии.

19.09.2019 Алиса получает противорецидивную терапию. Активная опухоль, судя по лабораторным признакам, пока остается. Вопрос о дальнейшем лечении будет решаться в зависимости от развития ситуации.

02.09.2019 Буквально в последний момент по результатам биопсии стало известно, что опухоль Алисы снова начинает развиваться, поэтому сейчас проведение аутотрансплантации и MIBG-терапии не целесообразно. Врачи попытаются воздействовать на болезнь другой терапией. Все собранные средства пойдут на оплату MIBG-терапии для других пациентов.

30.08.2019 Мы закрываем сбор средств для Алисы. Вчера на Пятом канале про девочку вышел сюжет. За один день на ее лечение было перечислено 11 427 612 рублей. Это намного превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь другим детям. Спасибо!

28.08.2019 У Алисы нейробластома, в начале 2019 года родители заметили, что у девочки увеличился живот, в марте стала повышаться температура, малышка стала часто уставать и плохо спать. В апреле ей удалось поставить правильный диагноз и Алиса стала пациенткой Центра детской гематологии. Сейчас она уже перенесла несколько блоков химиотерапии и операцию. Следующий этап лечения — MIBG терапия.

MIBG-терапия заключается в том, что за некоторое время до аутотрансплантации стволовых клеток в организм вводится специальное вещество — метайодбензилгуанидин, сокращенно MIBG. Это вещество, меченное радиоактивным йодом, концентрируется в опухолевых очагах и как бы облучает их изнутри. Уже несколько лет прошло с тех пор, как этот вид лечения стал проводиться и в России, но вот сам радиофармпрепарат MIBG ввозится из-за границы. Препарат для Алисы обойдется в 900 000 рублей. В рамках проекта «Незарегистрированные лекарства» мы объявляем сбор средств для девочки.