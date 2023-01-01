05.02.2020 Арсений выписан из детского отделения МООД 30 января — лечение по протоколу закончено, мальчик в ремиссии! Теперь будет приезжать раз в месяц на контроль в поликлинику и возвращаться к обычной жизни!

27.12.2019 Мальчик продолжает лечение в стационаре МООД. Готовится к встрече Нового года, играет с подарками от благотворителей.

05.12.2019 У мальчика все хорошо, лежит в стационаре с мамой на очередном блоке химиотерапии. Самочувствие хорошее! Начал подготовку к Новому году вместе с мамой и волонтерами — вырезают снежинки, украшают палату!

30.10.2019 У Сени все хорошо: анализы поднялись, он получает очередной блок химиотерапии и с удовольствием играет с мамой в настольные игры.

02.10.2019 Сеня снова в стационаре МООД. У мальчика после химиотерапии упали показатели крови, необходимо введение препарата «Лейкостим».

23.09.2019 У Сени наконец-то стабилизировалось состояние! Его отпускали домой на несколько дней, сегодня он снова лег в стационар. Для продолжения терапии нужен препарат ритуксимаб — «Мабтера» или «Ацеллбия».

09.09.2019 Мы закрываем сбор средств для Арсения. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

05.09.2019 Арсений лечится в Московском областном онкологическом диспансере, месяц назад он приехал в больницу, где ему диагностировали лимфому Беркитта. Сейчас на фоне химиотерапии у Арсения развился сепсис, он в аплазии кроветворения. Для борьбы с этими опасными осложнениями мальчик нуждается в курсе препарата «Иммуноглобулин Сигардис». Лекарство обойдется в 220 000 рублей. В рамках проекта «Лекарства» мы объявляем сбор средств для Арсения.