28.01.2020 Макар выписан.

16.12.2019 Макар десять дней назад переведен в стационар кратковременного лечения. Все стабильно, дополнительные назначения лекарств не требуются.

16.11.2019 Наблюдается приживление. Видимых очагов инфекции нет.

22.10.2019 Завтра трансплантация. Макар получает плановую подготовительную терапию.

23.09.2019 Макар завершил терапию с «Блинцито», неплохо перенес ее, дополнительных проблем нет.

11.09.2019 Мы закрываем сбор средств для Макара. За один день зрители канала «ТВ Центр» перечислили на его лечение 2 708 762 рубля! Собранная сумма превышает необходимую, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям.

10.09.2019 Сегодня на канале «ТВ Центр» про Макара вышел сюжет.

09.09.2019 Макар заболел острым лимфобластным лейкозом летом 2017 года: благодаря химиотерапии мальчик быстро вышел в ремиссию и вернулся домой. Но в июле 2019 года на очередной проверке обнаружился рецидив — Макара направили в Центр детской гематологии им. Д. Рогачева. Мальчику провели уже несколько курсов химиотерапии, а теперь, чтобы перед трансплантацией костного мозга уничтожить остатки опухолевых клеток, врачи планируют провести курс лечения с помощью новейшего противоопухолевого иммунопрепарата «Блинцито». Он разработан специально для второй линии терапии сложно поддающихся лечению лейкозов. Сейчас для лечения мальчика необходимо девять флаконов, которые обойдутся в 1 452 000 рублей. В рамках проекта «Иммунотерапия» мы объявляем сбор средств для Макара.