Ход лечения
09.06.2021
Маша выписана на поддерживающую терапию.
01.06.2021
Маша живет на амбулаторной квартире фонда. В целом, девочка чувствует себя хорошо. Но продолжается течение реакции «трансплантат против хозяина», которую удается контролировать иммуносупрессивной терапией. Сейчас Маше для продолжения лечения необходимы три упаковки «Джакави», их стоимость 273 500 рублей.
25.01.2021
Заметное улучшение. «Элизарию» Маша теперь будет получать не три раза в неделю, а раз в неделю — пока неизвестно, сколько времени, но до нормализации. Маша хорошо себя чувствует и переводится на амбуланс.
Ваша помощь Маше
|К********а С.
|300 ₽
|500 ₽
|500 ₽
|300 ₽
|Л******** К.
|10 000 ₽