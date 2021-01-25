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Маша Корчагина

Сбор завершен
ДиагнозАнапластическая лимфома
ГородКраснодар
Возраст14 лет
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По части лимфомы у Маши все хорошо, но пока остаются иммунные проблемы, которые тоже нуждаются в контроле и лечении.

Ход лечения

09.06.2021

Маша выписана на поддерживающую терапию.

01.06.2021

Маша живет на амбулаторной квартире фонда. В целом, девочка чувствует себя хорошо. Но продолжается течение реакции «трансплантат против хозяина», которую удается контролировать иммуносупрессивной терапией. Сейчас Маше для продолжения лечения необходимы три упаковки «Джакави», их стоимость 273 500 рублей.

25.01.2021

Заметное улучшение. «Элизарию» Маша теперь будет получать не три раза в неделю, а раз в неделю — пока неизвестно, сколько времени, но до нормализации. Маша хорошо себя чувствует и переводится на амбуланс.

Весь ход лечения

Ваша помощь Маше

02.06.21
К********а С.300 ₽
02.06.21
500 ₽
02.06.21
500 ₽
02.06.21
300 ₽
02.06.21
Л******** К.10 000 ₽
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