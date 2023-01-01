26.09.2020 Наконец-то Кира выписана! Состояние стабильное.

05.08.2020 Самочувствие стабильное, функция трансплантата удовлетворительная. Девочка участвует во всех мастер-классах, любит рисовать, недавно для мамы и волонтеров исполнила песню собственного сочинения.

02.07.2020 Состояние стабильное, но остаются некоторые осложнения, включая кишечные проблемы. Кира обследуется.

21.05.2020 Два с половиной месяца после повторной трансплантации. Из проблем — цитомегаловирусная инфекция глаза. Костный мозг функционирует пока недостаточно, но есть тенденция к улучшению.

25.04.2020 +52 сутки после повторной трансплантации. Все неплохо. Кира не лихорадит, видимых очагов инфекции нет. Проводится плановая терапия.

19.03.2020 Две недели после повторной пересадки от неродственного донора. Трансплантат функционирует удовлетворительно, состояние стабильное, часть антибиотиков отменена.

02.03.2020 Повторная трансплантация — послезавтра. Нужен препарат «Тимоглобулин».

17.02.2020 По инфекциям наконец-то улучшение. Повторная трансплантация планировалась на 20-21 февраля, но по организационным причинам, связанным с донором, ее пришлось перенести, и ориентировочная дата пока неизвестна.

24.01.2020 Кира принимает препараты «Тигацил» для лечения инфекционных осложнений и «Зомету» для профилактики разрушения костей. С диагностической целью проведена костномозговая пункция.

10.01.2020 Кира лечит грибковую инфекцию. Динамика неоднозначная: в чем-то девочке лучше (прошли сыпь и лихорадка, улучшились анализы), в чем-то нет (остаются некоторые очаги грибкового поражения). Лечение продолжается.

20.12.2019 Кира продолжает лечить инфекции. Сейчас она получает антибиотик «Тигацил».

01.12.2019 Кира получает переливания донорских гранулоцитов и многочисленные лекарства. Есть улучшения, но ситуация у девочки сложная, поскольку произошло отторжение трансплантата.

22.10.2019 Мы закрываем сбор средств для Киры. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Кире уже провели трансплантацию, идет приживление.

17.09.2019 У Киры первичный иммунодефицит. Впереди у девочки пересадка костного мозга, донором станет отец. Но сначала Кире нужно пройти этап кондиционирования, для этого ей понадобится иммунопрепарат «Оренсия», а также противоопухолевое средство «Тепадина». Стоимость лекарств — 460 000 рублей. Мы объявляем сбор средств для девочки.