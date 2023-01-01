26.06.2020 По контрольной КТ — положительная динамика. Сейчас есть некоторые инфекционные проблемы, но потом будет возобновлена специфическая терапия.

22.10.2019 Влад неплохо переносит «Зелбораф», и обследования показывают положительную динамику. Параллельно с таргетной терапии начата и химиотерапия по протоколу LCH-IV. Переливания компонентов крови не нужны.

Мальчику предстоит длительная терапия, и мы обязательно сообщим, если ему вновь понадобится помощь в обеспечении лекарствами.

23.09.2019 Мы закрываем сбор средств для Влада. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Обычная химиотерапия Владу не помогла, поэтому начато лечение «Зелборафом»; это лекарство уже помогло многим нашим подопечным в той же ситуации.

17.09.2019 У Влада редкая и опасная болезнь — гистиоцитоз из клеток Лангерганса. К счастью, врачи Морозовской детской клинической больницы подобрали лекарство, которое помогает контролировать течение болезни — противоопухолевый препарат «Зелбораф» (вемурафениб). Стоимость нескольких курсов 163 500 рублей, чтобы помочь семье, мы объявляем сбор средств для мальчика.