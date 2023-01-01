02.12.2019 Ваня выписан, все неплохо.

28.11.2019 Планируется выписка Вани на поддержку по месту жительства.

30.10.2019 Состояние ребенка улучшилось, с основными токсическими и инфекционными проблемами справился, трансплантат функционирует. Сегодня Ваню перевели из трансплантационного бокса в гематологическое отделение.

25.09.2019 Мы закрываем сбор средств для Вани. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

У Вани на фоне кондиционирования развилось серьезное поражение кожи и желудочно-кишечного тракта. Ему рекомендован незарегистрированный препарат «Дефителио».

22.09.2019 У маленького Вани редкое наследственное заболевание: синдром Вискотта-Олдрича. Он проходит лечение в Российской детской клинической больнице: согласно протоколу кондиционирования перед трансплантацией костного мозга (это единственный способ вылечить Ваню), нужны противоопухолевый препарат «Алкеран» и иммунопрепарат «Мабтера». Кроме Вани, в них нуждаются и другие пациенты отделения. Стоимость лекарств 251 400 рублей. Сбор средств для ребят открыт.