27.12.2022 Все неплохо, Милана восстановилась, выписывается, будет приезжать на проверки.

04.10.2022 Через год после окончания поддерживающей терапии у Миланы случился рецидив. Позади химиотерапия и курс «Блинцито», достигнута полная ремиссия. Завтра предстоит трансплантация костного мозга от папы.

27.12.2019 Милаша на поддерживающей терапии, все хорошо.

30.09.2019 Милана планово по протоколу получает «Эрвиназу», количество препарата рассчитано на 20 введений. Все нормально.

24.09.2019 Мы закрываем сбор средств для Миланы. Благодаря зрителям канала «ТВ центр» за один день на ее лечение было перечислено 2 004 452 рубля. Это превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

У Миланы все планово, девочка на амбулаторной квартире, особых токсических и инфекционных осложнений нет.

22.09.2019 У Миланы острый лимфобластный лейкоз. В апреле 2019 года она приехала в Москву на лечение с Кольского полуострова. Первый этап терапии прошел успешно, но в июле у девочки случилась сильнейшая аллергическая реакция на основной противоопухолевый препарат «Аспарагиназа». Его дальнейшее введение невозможно, но и прерывать лечение нельзя. Единственное решение ― использовать «Эрвиназу». Эти лекарства очень похожи, в том числе по своему воздействию на опухолевые клетки, но их вырабатывают разные бактерии. Это означает, что пациенты, у которых развивается аллергическая реакция на «Аспарагиназу», часто нормально переносят «Эрвиназу», и лечение можно продолжать. К сожалению, «Эрвиназа» не зарегистрирована в России. Ввозить лекарство можно, но стоит оно очень дорого: четыре упаковки обойдутся в 1 668 000 рублей. Чтобы лечение было продолжено, мы объявляем сбор средств для Миланы.